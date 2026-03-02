Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

Ukrainska Pravda kirjutas esmaspäeval, et rahvusvahelise paralümpiakomitee hinnangul on Ukraina paralümpiakoondise vorm liialt poliitiline.

"Saime oma paraadriietuse valmis, aga rahvusvaheline paralümpiakomitee ütles, et selline ei sobi. Nad ütlesid, et ei luba meil sellist riietust kanda," ütles Ukraina paralümpiakomitee president Valeri Suškevitš. "See oli väga ilus ja sümboolne ning oleks teatanud maailmale, et Ukraina on olemas ja okupeerimata maa."

Ukraina ava- ja lõputseremoonia vormi kujundas Viktor Anisimov, kes kujundas ka Ukraina vormi Pariisi olümpiaks. "Siis oli meie vormiriietusel lisaks sinisele ja kollasele sõjaväelised elemendid. Sellele heakskiidu saamine võttis ka omajagu aega, aga surusime selle läbi," lisas Suškevitš. "Sel korral olime radikaalsemad, sest pärast Pariisi olümpiat on Venemaa oma rünnakuid aina suurendanud."

НПК України надав Суспільному фото того, як мала виглядати форма наших паралімпійців



Як бачимо наочно – на ній карта України з усіма нашими адміністративно-територіальними одиницями



Втім, @Paralympics в цьому побачили порушення



: Суспільне Спорт https://t.co/61rZNHWsZv pic.twitter.com/AoEFZpIKoR — Tribuna.com Україна (@tribunaua) March 2, 2026

18. jaanuaril kinnitas rahvusvaheline paralümpiakomitee, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei pea 4. märtsil algavatel mängudel osalema nn neutraalsete sportlastena, vaid saavad võistelda oma riigi sümboolikaga.

Milano Cortina taliparalümpial osaleb kuus Venemaa ja neli Valgevene sportlast. Venelased võistlevad mäesuusatamises (kaks kohta), murdmaasuusatamises (kaks kohta) ja lumelauasõidus (kaks kohta). Valgevene sai kõik neli kohta murdmaasuusatamises. Ukraina paralümpiakomitee teatas koheselt, et boikoteerivad 6. märtsil toimuvat avatseremooniat ning avatseremoonia jätavad teiste hulgas vahele ka Eesti Paralümpiakomitee ametnikud. Otsusega ei nõustunud ka võõrustajamaa Itaalia.

Taliparalümpia avatseremoonia toimub 6. märtsil, lõputseremoonia 15. märtsil. Eesti parasportlastest osaleb Milano Cortina taliparalümpiamängudel ratastoolikurlingu segapaar Ain Villau - Kätlin Riidebach. Kurlingu võistlustel agressorriikide sportlasi võistlema ei lubatud.

ERR ei edasta ülekandeid võistlustelt, kus osalevad Venemaa ning Valgevene sportlased.