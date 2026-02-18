X!

Venelased ja valgevenelased võistlevad taliparalümpial oma riigi lipu all

Rahvusvahelise olümpiakomitee ja Venemaa lipud.
Rahvusvahelise olümpiakomitee ja Venemaa lipud. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Rahvusvaheline paralümpiakomitee (IPC) kinnitas teisipäeval, et Milano Cortina taliparalümpiamängudel võistlevad Venemaa ja Valgevene sportlased oma riigi sümboolikaga.

IPC otsustas septembris hääletuse tulemusel mitte pikendada Venemaa ega Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõiguste osalist peatamist.

Oktoobris väitis IPC president Andrew Parsons, et ükski agressorriikide sportlane siiski Milano Cortina mängudele ei pääse, aga järgnevate kuude jooksul kaebasid Venemaa ja Valgevene erinevate rahvusvaheliste talispordi alaliitude otsused Rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) ning päris mitmel alal saatis neid edu.

Teisipäeval kinnitas IPC, et Milano Cortina taliparalümpiamängudel pääseb võistlustulle kuus Venemaa ja neli Valgevene sportlast. Seejuures lubatakse neil võistelda oma rahvussümboolika (riiginimi, lipp, hümn) all.

Venelased võistlevad mäesuusatamises (kaks kohta), murdmaasuusatamises (kaks kohta) ja lumelauasõidus (kaks kohta). Valgevene sai kõik neli kohta murdmaasuusatamises. 

Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS-i teatel osalevad taliparalümpial teiste seas kolmekordne mäesuusatamise paralümpiavõitja Aleksei Bugajev ning murdmaasuusatamise para-MM-il medaleid võitnud Ivan Golubkov ja Anastassija Bagijan.

Milano Cortina taliparalümpiamängud toimuvad 6.-15. märtsini.

Toimetaja: Henrik Laever

