Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

"Võit tuli raskelt, aga see on loogiline. Play-off'is võõrsil mängida ei ole kunagi lihtne ja me keegi ei arvanud, et võit tuleb lihtsalt. Saime mingi hetk oma mängu käima ja lõpus olime Pärnust kindlamad," rääkis Tartu Ülikooli kapten Martin Paasoja ERR-ile. "Võidu tõi see, et olime agressiivsemad ja suutsime lauda paremini kontrollida," lisas ta.

Otsustav viies mäng toimub laupäeval Tartu Ülikooli kodusaalis. "Meil on väike eelis. Need inimesed, kes täna siia kohale tulid, täiesti uskumatu! Fännid ei ole meid sellises seisus maha jätnud ja loodan, et laupäeval on [Tartus] täismaja ja lähme poolfinaalist edasi," ütles Paasoja.

Pärnu ääremängija Hendrik Eelmäe tõdes, et teisel poolajal jäi kodumeeskonna rünnak toppama. "Tartu oli meid jälle hästi skautinud. Mingid käigud, kus oleks saanud lihtsaid korve, need võeti meilt ära ja meie rünnak jäi ümmarguseks. Jäi liiga palju üks-ühe peale ja sellega me ei õnnestunud," sõnas ta.

Mis on Pärnul viimaseks mänguks veel juurde panna? "Taktika poolest ei saa suuri muudatusi teha. Pigem jääb energia taha. Viimase mängu otsustab see, kes võitu rohkem tahab," vastas Eelmäe.