Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

Tartu Ülikool pääses avaveerandil 19:10 juhtima, kuid Pärnu tegi siis 12:0 spurdi ja haaras teise veerandi alguses juhtohjad. Pärnu püsis seejärel kerges eduseisus ning pikemale puhkepausile mindi kodumeeskonna 41:36 juhtimisel.

Kolmas veerand kulges korvidevaeselt. Meeskonnad viskasid kahe peale kokku 23 punkti ja veerandi lõpuks oli seis viigis 50:50. Neljandal veerandil hakkas mängu käiku dikteerima Tartu Ülikool, asudes parimal hetkel juhtima kuue punktiga (59:53). Kuigi Pärnu jõudis kaks minutit enne lõpusireeni viigini (63:63), siis Malcolm Bernardi ja Rasmus Andre korvid kallutasid lõpptulemuse Tartu Ülikooli kasuks.

Markus Ilver vedas võitjate mänguvankrit 20 punkti ja 11 lauapalliga. Bryce McBride panustas võitu 16 ja Bernard 10 silma. Pärnu resultatiivseimana tõi 21 punkti Devin Harris.

Mõlemad meeskonnad olid raskustes visketabavusega. Tartu Ülikool tabas viskeid väljakult 35-protsendiliselt (23/64), kolmepunktijoone tagant langes tabavusprotsent 17 peale (5/29). Pärnul olid samad näitajad 34 protsenti (22/63) ja 17 protsenti (5/28).

Otsustav viies mäng toimub laupäeval Tartu Ülikooli kodusaalis.