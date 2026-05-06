X!

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

Korvpall
Kristian Kullamäe.
Kristian Kullamäe. Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys/Facebook
Korvpall

Leedu korvpalli kõrgliigas mängivatel Eesti koondislastel oli valus õhtu, kaotusega pidid leppima nii Kristian Kullamäe kui ka Siim-Sander Vene.

Kullamäe ja Panevežyse Lietkabelis jäid koduväljakul Gargždai varakult tagaajaja rolli ning külalistel õnnestus teisel veerandil 13 punktiga juhtima minna. Riietusruumidesse mindi Gargždai 39:31 eduseisul, aga kolmandal veerandil paisus edu 20-punktiliseks ja Lietkabelisel sellest august välja ronida ei õnnestunud. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole Gargždai kindel 78:69 (22:16, 17:15, 25:14, 14:24) võit.

Kullamäe oli 17 punktiga (kahesed 3/8, kolmesed 2/8, vabavisked 5/7) Lietkabelise resultatiivseim, lisaks kogunes mängujuhi arvele neli korvisöötu, kolm lauapalli ja kaks vaheltlõiget. Üleplatsimees oli Gargždai ameeriklasest tagamängija Justin Turner, kes kogus 19 punkti, kaheksa lauda ja viis korvisöötu.

Kaotusvalu tundis ka Siim-Sander Vene, kelle koduklubi Šiauliai jäi võõrsil alla Utena Juventusele. Võõrustaja juhtis teisel veerandil 11 punktiga, aga Šiualial õnnestus see vahe kustutada ja kolmanda veerandi lõpus ise seitsmega juhtima minna. Paraku ei suudetud edust kinni hoida ning Juventus teenis 87:82 (25:19, 18:23, 20:25, 24:15) võidu.

Vene sai platsile 18 minutiks, mille jooksul viskas kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/4), haaras ühe lauapalli ning tegi ühe vaheltlõike. Tiimikaaslane Oskaras Pleikys tegi 25 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli.

Vene ja Šiauliai jätkab 16 võidu ja 14 kaotusega liigatabelis neljandal kohal, Kullamäe ja Lietkabelis (15-15) on ühe võidu kaugusel. Mihkel Kirvese leivaisa Jonava (8-21) heitleb viimase play-off'i koha nimel.

Leedu kõrgliiga põhiturniiri viimased mängud peetakse 17. mail.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

06.05

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

06.05

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

06.05

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

05.05

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

05.05

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

05.05

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida

04.05

Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

03.05

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

03.05

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

03.05

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

videod

sport.err.ee uudised

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

06.05

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

06.05

Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

06.05

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

06.05

Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

06.05

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

06.05

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

loetumad

06.05

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

06.05

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

06.05

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

05.05

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

05.05

Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo