Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

Leedu korvpalli kõrgliigas mängivatel Eesti koondislastel oli valus õhtu, kaotusega pidid leppima nii Kristian Kullamäe kui ka Siim-Sander Vene.

Kullamäe ja Panevežyse Lietkabelis jäid koduväljakul Gargždai varakult tagaajaja rolli ning külalistel õnnestus teisel veerandil 13 punktiga juhtima minna. Riietusruumidesse mindi Gargždai 39:31 eduseisul, aga kolmandal veerandil paisus edu 20-punktiliseks ja Lietkabelisel sellest august välja ronida ei õnnestunud. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole Gargždai kindel 78:69 (22:16, 17:15, 25:14, 14:24) võit.

Kullamäe oli 17 punktiga (kahesed 3/8, kolmesed 2/8, vabavisked 5/7) Lietkabelise resultatiivseim, lisaks kogunes mängujuhi arvele neli korvisöötu, kolm lauapalli ja kaks vaheltlõiget. Üleplatsimees oli Gargždai ameeriklasest tagamängija Justin Turner, kes kogus 19 punkti, kaheksa lauda ja viis korvisöötu.

Kaotusvalu tundis ka Siim-Sander Vene, kelle koduklubi Šiauliai jäi võõrsil alla Utena Juventusele. Võõrustaja juhtis teisel veerandil 11 punktiga, aga Šiualial õnnestus see vahe kustutada ja kolmanda veerandi lõpus ise seitsmega juhtima minna. Paraku ei suudetud edust kinni hoida ning Juventus teenis 87:82 (25:19, 18:23, 20:25, 24:15) võidu.

Vene sai platsile 18 minutiks, mille jooksul viskas kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/4), haaras ühe lauapalli ning tegi ühe vaheltlõike. Tiimikaaslane Oskaras Pleikys tegi 25 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli.

Vene ja Šiauliai jätkab 16 võidu ja 14 kaotusega liigatabelis neljandal kohal, Kullamäe ja Lietkabelis (15-15) on ühe võidu kaugusel. Mihkel Kirvese leivaisa Jonava (8-21) heitleb viimase play-off'i koha nimel.

Leedu kõrgliiga põhiturniiri viimased mängud peetakse 17. mail.