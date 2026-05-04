Mulgi rattamaratoni võitsid Vaidem ja Steinburg

Mulgi rattamaratoni meeste ja naiste põhisõidu võitjad Josten Vaidem ja Greete Steinburg Autor/allikas: Bosch Eesti Maastikurattasari
Bosch Eesti maastikurattasarja kaheteistkümnenda hooaja avavõistluse, ReaalProjekt Mulgi 26. rattamaratoni 47 km põhisõidu võitsid Josten Vaidem ja Greete Steinburg.

Siniallikuni mindi suures grupis, kiireimad naised kohe-kohe meeste sabas. 10 km peal sai teistel eest ära varasemalt kahel korral Mulgi rattamaratoni võitnud Josten Vaidem (Fixus), kes võttiski võidu, lõpetades konkurentide ees ligi kaheminutilise eduga, lõpuajaga 1:37.42. Vaidemi lähima jälitaja Peeter Tarvise said nooremad mehed enne lõpujoont kätte ning ta jäeti lõpuks hoopis viiendale kohale. Teisena lõpetas Murla Teami esindaja Kirill Tarassov ajaga 1:39.29 ning kolmandana Siim Kiskonen (Levante Fuji Shizuoka), aeg 1:39.33.

"Kasutasin sama taktikat nagu eelmisel aastal, Sinialliku singlitel panin klotsi põhja, kõik järjest pudenesid, üks hetk olingi üksi – siis oli vaja kannatada lõpuni!" selgitas Vaidem.

Naiste seas peeti maha korralik Eesti-Läti-Soome maavõistlus, kui sõidu algusosas pikalt juhtinud Soome eraldistardi meister Karoliina Leinonen ning ka lõunanaaber Evelina Ermane-Marcenko olid Greete Steinburgist eespool. Holstre kandis sai Steinburg kõigepealt mööda lätlannast ning püüdis ka soomlanna kinni, lõpetades ajaga 1:56.28. Soomlannat edestas Steinburg lõpuks 17 sekundiga ning lätlannat 2,5 minutiga.

"Jube kihutamine oli, jalad pole veel harjunud sellise kiirusega. Rada oli hästi kuiv ja kiire, selline andmine käis kogu aeg," sõnas naiste võidu Eestisse toonud Steinburg.

22 km poolmaratoni kiireimad olid Kaarel Laansoo (KJK) ajaga 49.57 ja Marta Mõttus (Haanja Rattaklubi), aeg 51.20.

Kahele eri pikkusega võidusõidule startis 840 ratturit. Lisaks toimusid ka ajavõtuta lastesõidud, mille erinevatel sõitudel osales ja lustis 236 mudilast.

Bosch Eesti maastikurattasarja teine etapp toimub 17. mail, mil Võrumaal sõidetakse 28. Rõuge rattamaraton.

Toimetaja: Maarja Värv

