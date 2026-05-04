Janika Lõiv pidas Norra esisõitjaga maha tulise heitluse

Janika Lõiv
Janika Lõiv Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Norras Oslos peeti Rye Bike Festivali finaalpäev, kus maastikuratturid võistlesid lühirajasõitudes. Valitsev Eesti meister Janika Lõiv pälvis olümpiakrossi võidu järel teise koha.

Lühirajasõidus võidutses Norra parim maastikurattur Oda Laforce ajaga 22.27. Talle tulist konkurentsi pakkunud Lõiv jäi finišis seitsme sekundi kaugusele. Kolmanda koha pälvis norralanna Thea Siggerud (+0.56). Mairit Kaarjärv (+3.01) sai üheksanda koha, vahendab ejl.ee.

"Täna läks start kohe väga halvasti ja see tähendas, et pidin palju tööd tegema, et liider kätte saada. Kaks viimast ringi sõitsingi koos Norra esisõitjaga ja võitlesin võidu nimel, aga kahjuks pidin ikka leppima teise kohaga."

Naisjuunioride seas olid parimad norrakad Marie Aune (17.36), Idun Skjerve-Hansen (+0.07) ja Maja Tangen Rishelm (+0.23). Loore Lemloch (+0.49) sai seitsmenda koha.

Toimetaja: Maarja Värv

