Mistra naiskond tahab arenemiseks rohkem rahvusvahelisi mänge

Mistra naiskond jäi käsipalli Balti mere liigas jagama kuuendat kohta. Kolm aastat Balti liigat on naiskonda kõvasti edasi arendanud ning tulevikus loodetakse ka medalikonkurentsi sekkuda.

Mistra naiskond läks Raasiku spordihoones pühapäeval Läti klubi Latgolsi vastu platsile võitluslikus meeleolus. Oli teada, et seitsmeväravalise võiduga võetakse kuues koht ning kuigi mängu algus oli ettevaatlik, hakkas võitlusvaim minutite edenedes aina rohkem välja lööma.

Daniela Tuusis, kes viskas pühapäeval 11 väravat, pani seitsmeväravalise eduseisu tabloole veel 15 sekundit enne lõppu, paraku jõudsid lätlannad veel ka väravani ja nii võttis Mistra 28:22 võidu ning jäi kuuendat-seitsmendat kohta jagama.

"Tänase esitusega me oleme väga rahul, saime ikkagi need lätlased tõesti maha taotud," naeris Mistra paremsisemine. "Väga tahtsime seda võitu muidugi, sest eelmine etapp võitsid lätlased, aga see võit oli tõesti välja võideldud."

Kokku jäi Mistra saagiks sel hooajal Balti liigas kaks võitu, seejuures alistati Leedu klubi Garliava, kes pühapäevases kullamängus jäi alla Kaunase Žalgirisele. Mistral on, mille arvelt areneda.

"Meil ei ole võrdväärset vahetust väga palju ja pink on lühike," sõnas Tuusis. "Peame kõvasti tööd edasi tegema selle nimel, et seda pinki täiendada ja võrdväärseid vahetusi tuua. Trennides tuleb vaeva näha. Vahet ei ole, kas meid on vähe või mitte. Trennides tuleb maksimum anda, siis tulevad tulemused.

Kolm Balti liiga hooaega on nii mängijate kui treeneri sõnul klubile palju juurde andnud. "Iga aasta meeletu areng," kinnitas 17-aastane tulevikutäht Tuusis. "Võib-olla võrreldes eelmise aastaga jah, meil on kehvem koht, aga iga mäng ikkagi oli võrdväärne. Me mängisime tugevad mängud ja meil olid tegelikkuses suurepärased mängud. Näha oli, et seda vahet on tugevalt märgata."

Ka peatreener viitas, et edusamme on rohkelt tehtud ja tulevastel hooaegadel ihkaks Mistra juba ise rohkem kõrgemasse mängu sekkuda. Areng eeldab aga tugevamat konkurentsi.

"Selliseid mänge on vaja nagu täna ja siin nädalavahetusel olid, sest need arendavad meid. Kahjuks jah, neid mänge on vähe, neid võiks rohkem olla," tõdes Mistra juhendaja Toomas Heinla. "Võiks olla nagu meestel, et kodus ja võõrsil ja oleks hooaja jooksul paarkümmend mängu kokku, siis võiks öelda, et isegi naiste koondis hakkab tõusma, aga praegusel hetkel jääb natuke väheks."