X!

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

Käsipall
Stella Jepiselg (palliga)
Stella Jepiselg (palliga) Autor/allikas: Joonas Kuuskla / Mistra / Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Reedese viigi ja laupäevase kaotuse järel lõpetas Mistra naiskond pühapäeval Raasiku Spordihoones käsipalli Balti mere liiga Läti naiskonna SK Latgolsi vastu. Eestlannade lõppkohale oli stsenaariumeid palju ning võimalus oli asetuda kõikidele positsioonidele kuuendast kaheksandani.

Mängu algust iseloomustas kindlasti turniiri kolmas päev, kui mõlemad naiskonnad jätsid enda viimase energia platsile. Visete kvaliteedi nõrgenemine andis mõlemale väravavahile eelispositsiooni, kui nii Mistra Veronika Fomina, kui ka SK Latgolsi Sabine Zatlere särasid poolaja keskpaigaks pea 60-protsendilise tõrjeefektiivsusega. Tablool seisid viiginumbrid 4:4.

Esimese poolaja teises osas võttis Mistra poolelt ohjad üle Daniela Tuusis, kelle seitse väravat andsid eestlannadele vaheajale minnes 12:11 edu. Teise perioodi käik meenutas Ameerika mägesid. Võõrustajatel oli vaja seitsmeväravalist võitu, et kokkuvõttes kuuendaks positsioneeruda ning ümber selle vahe mäng käis. Eestlannade võidus lõpuks kahtlust ei olnud ning Fomina jätkuvate tõrjetega ning jokkerina üllatanud Stella Jepiselja tabamuste toel võideti kohtumine 28:22.

See tähendab, et Mistra jäi kolme punktiga Balti mere liigas lõpuks jagama kuuendat ja seitsmendat kohta. Kusjuures oli Vilnuse Egle järel nii Riia Ülikooli naiskonnal, kui ka Mistral võrdne nii punktide arv, visatud väravate arv, kui ka endale lastud tabamuste arv ja seetõttu ei olnud enam viise, kuidas kahte naiskonda eraldada.

"Alustaks suure kiitusega naistele, kes vaatamata vigastustele ja suurele energiakulule vapralt lõpuni võitlesid," kommenteeris Mistra peatreener Toomas Heinla mängu järel. "Tõenäoliselt ei oleks näiteks Merili Heinla ja Maarja Treiman pidanud isegi platsile jooksma. Kuigi mängu alguses oli võit meie põhieesmärk, siis kohtumise käigus tekkis võimalus seitsmega võiduks, mis oleks meile kindla kuuenda koha andnud. Sellest jäid puudu vaid väiksed nooruse uljuse vead."

Mistra resultatiivseim oli Daniela Tuusis, kelle arvele jäi 11 väravat. Stella Jepiselg lisas viis ning Teele Utsal neli tabamust. Lätlannade eest viskas Arina Zaharane kuus ja Patricija Sibulska viis väravat. Kohtumise parimateks valiti Veronika Fomina ja Madara Cibulska.

"Lõppude lõpuks tuleb Balti mere liigaga rahule jääda," jätkas Heinla. "Selgelt siiski näeme, et jääme leedulannadele veel füüsiliselt alla, kuid selle koosseisuga tuleb kuuenda kohaga rahule jääda. Mängud käisid natukene üles-alla, kui esimeses voorus näitasime lõpuks hõbedale tulnud Garliava vastu head esitust, võttes sealt võidu, siis oli ka matše, kus me enda taset välja ei mänginud."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

14:36

Mistra naiskond pidi Balti mere liigas kaotusega leppima

02.05

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

01.05

Viljandi tuli käsipalli pronksiseeria avamängus välja suurest kaotusseisust

01.05

Käsipalli meistriliigas algavad kohamängud

01.05

Jaanimaa tuli kinniste uste taga Liibüa meistriks

28.04

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

26.04

Mistra alistas Viljandi ning viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

25.04

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarja veerandfinaali

22.04

Serviti peab finaalivastast veel ootama

21.04

Põlva Serviti pääses taas käsipallifinaali

19.04

Viljandi alistas Mistra ja jõudis käsipallifinaalist võidu kaugusele

18.04

Serviti jõudis finaalist ühe võidu kaugusele: hirm on kiiresti leviv haigus

17.04

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

17.04

Liidrita jäänud Viljandi alustas poolfinaalseeriat võidukalt

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:33

Eesti meister Laasik EM-pronksist: oleme head sõbrad, meil on vaimne side Uuendatud

19:21

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

16:59

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

16:24

Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

15:47

U-17 jalgpallineiud jäid sõprusturniiri avamängus alla Kasahstanile

15:12

U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

14:36

Mistra naiskond pidi Balti mere liigas kaotusega leppima

14:08

Tiimikaaslased kaksikvõidule aidanud Bauer sai parima sprinteri särgi

13:37

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

12:55

Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

12:21

Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

11:46

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused said avapaugu: pidureid polegi vaja!

loetumad

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

10:27

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

02.05

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

02.05

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo