Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

Reedese viigi ja laupäevase kaotuse järel lõpetas Mistra naiskond pühapäeval Raasiku Spordihoones käsipalli Balti mere liiga Läti naiskonna SK Latgolsi vastu. Eestlannade lõppkohale oli stsenaariumeid palju ning võimalus oli asetuda kõikidele positsioonidele kuuendast kaheksandani.

Mängu algust iseloomustas kindlasti turniiri kolmas päev, kui mõlemad naiskonnad jätsid enda viimase energia platsile. Visete kvaliteedi nõrgenemine andis mõlemale väravavahile eelispositsiooni, kui nii Mistra Veronika Fomina, kui ka SK Latgolsi Sabine Zatlere särasid poolaja keskpaigaks pea 60-protsendilise tõrjeefektiivsusega. Tablool seisid viiginumbrid 4:4.

Esimese poolaja teises osas võttis Mistra poolelt ohjad üle Daniela Tuusis, kelle seitse väravat andsid eestlannadele vaheajale minnes 12:11 edu. Teise perioodi käik meenutas Ameerika mägesid. Võõrustajatel oli vaja seitsmeväravalist võitu, et kokkuvõttes kuuendaks positsioneeruda ning ümber selle vahe mäng käis. Eestlannade võidus lõpuks kahtlust ei olnud ning Fomina jätkuvate tõrjetega ning jokkerina üllatanud Stella Jepiselja tabamuste toel võideti kohtumine 28:22.

See tähendab, et Mistra jäi kolme punktiga Balti mere liigas lõpuks jagama kuuendat ja seitsmendat kohta. Kusjuures oli Vilnuse Egle järel nii Riia Ülikooli naiskonnal, kui ka Mistral võrdne nii punktide arv, visatud väravate arv, kui ka endale lastud tabamuste arv ja seetõttu ei olnud enam viise, kuidas kahte naiskonda eraldada.

"Alustaks suure kiitusega naistele, kes vaatamata vigastustele ja suurele energiakulule vapralt lõpuni võitlesid," kommenteeris Mistra peatreener Toomas Heinla mängu järel. "Tõenäoliselt ei oleks näiteks Merili Heinla ja Maarja Treiman pidanud isegi platsile jooksma. Kuigi mängu alguses oli võit meie põhieesmärk, siis kohtumise käigus tekkis võimalus seitsmega võiduks, mis oleks meile kindla kuuenda koha andnud. Sellest jäid puudu vaid väiksed nooruse uljuse vead."

Mistra resultatiivseim oli Daniela Tuusis, kelle arvele jäi 11 väravat. Stella Jepiselg lisas viis ning Teele Utsal neli tabamust. Lätlannade eest viskas Arina Zaharane kuus ja Patricija Sibulska viis väravat. Kohtumise parimateks valiti Veronika Fomina ja Madara Cibulska.

"Lõppude lõpuks tuleb Balti mere liigaga rahule jääda," jätkas Heinla. "Selgelt siiski näeme, et jääme leedulannadele veel füüsiliselt alla, kuid selle koosseisuga tuleb kuuenda kohaga rahule jääda. Mängud käisid natukene üles-alla, kui esimeses voorus näitasime lõpuks hõbedale tulnud Garliava vastu head esitust, võttes sealt võidu, siis oli ka matše, kus me enda taset välja ei mänginud."