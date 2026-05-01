Prantusmaa meister ei lubanud Pogacaril kolmandat järjestikust etappi võita

Jalgrattasport
Dorian Godon
Dorian Godon Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Šveitsis jätkuval Romandia velotuuril võitis reedese neljanda etapi valitsev Prantsusmaa grupisõidumeister Dorian Godon (Ineos Grenadiers). Üldliidrina jätkab Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).

Reedese 176-kilomeetrise Orbe ümbruses toimunud etapi jooksikute grupp kukkus 67 kilomeetrit enne lõppu, aga alustas viimast ringi ning selle kroonijuveeliks olnud teise kategooria Col du Mollendruzi tõusu siiski peagrupist 2.20 varem.

Esimesena jõudis tippu Damiano Caruso (Bahrain Victorious), kes edestas 30 km enne finišit Georg Steinhauserit (EF Education-EasyPost) ning Steff Crasi (Soudal-Quickstep) 25 sekundiga, aga peagrupp oli selleks ajaks vahe kahandanud juba minutile.

Viimastel kilomeetritel tegid ees kõvasti tööd Lidl-Trek ja Ineos ning kolmik püüti kaks ja pool kilomeetrit enne finišit kinni; Ineos mängis lõpusprindi targalt Godonile, kelle järel oli teine Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe) ja kolmas Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Pogacar oli neljas.

"Tänane etapp oli algusest peale väga raske," kommenteeris ka velotuuri proloogi võitnud Godon. "Tõusud olid väga karmid, aga pidin lihtsalt olema kannatlik ja minu ümber toimuvat jälgima. Andrew August ohverdas ennast viimasel tõusul minu heaks töötades ning siis tõmbas Laurens De Plus mind suurepäraselt – mul on äärmiselt hea meel nii tihedas konkurentsis võita."

Üldarvestuses muutusi ei toimunud, Pogacar edestab kahe mägise etapi eel Florian Lipowitzi (Red Bull - BORA – hansgrohe) 17 ja Lenny Martinezt (Bahrain Victorious) 26 sekundiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Prantusmaa meister ei lubanud Pogacaril kolmandat järjestikust etappi võita

