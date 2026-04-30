X!

Romandia velotuur on alanud Pogacari kontrolli all

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar
Šveitsi toimuva Romandia velotuuri kaks esimest etappi on võitnud favoriit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kes hoistab mõistagi ka üldliidri positsiooni.

Mõlemal juhul on sloveen näidanud head lõpukiirust. Kui avaetapil pani ta nii paika neli kaaslast, siis neljapäeval (Rue - Vucherens; 173,1) oli ta sel moel üle juba suuremast seltskonnast.

Teisel etapil tuli ratturitel ületada kolm kolmanda kategooria tõusu ja neist viimasel püüdsid mitmed konkurendid esimest korda sel võistlusel osaleva Pogacari vastu rünnata.

Liidrisärgis sõitnud rattamaailma suurnimi aga ei lasknud end sellest üleliia häirida ja oli otsustaval hetkel hoopis ise kõige nobedam (4:08.11). Sama ajaga järgnesid prantslane Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ja uusmeremaalane Finn Fisher-Black (Red Bull - Bora - Hansgrohe).

Kokkuvõttes on Pogacari edu avaetapil teise koha saanud sakslase Florian Lipowitzi (Red Bull - Bora - Hansgrohe) ees 17 sekundit. Kolmandat kohta hoiab 26 sekundi kaugusel prantslane Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).

Kõrgeima kategooria mitmepäevasõiduks oleval Romandia velotuuril on proloogi järel kavas kokku viis mägist etappi. Velotuur kulmineerub pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

