Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu

Pärnu Transcom
Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Pärnu Transcom üllatas korvpalli meistriliiga poolfinaali avamängus võõrsil 84:76 (17:25, 23:19, 17:23, 27:9) võiduga Tartu Ülikool Maks & Mooritsa üle.

Kui suurema osa mängust juhtis favoriit Tartu Ülikool, siis viimasel veerandil tegi Pärnu suurepärase tagasituleku ja asus kolme võiduni peetavat seeriat juhtima.

Aleksander Oliver Hint viskas Pärnu parimana 22 punkti, aga Devin Lee Harris panustas 20 punkti ja kümne resultatiivse sööduga. Yusuf Mohamed kogus omadele 17 silma.

Tartu Ülikooli parim Dylan Painter viskas 20 punkti ja Rasmus Andre lisas 15. Karl Johan Lipsu nimele kogunes 11 punkti, koguni 14 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu.

Seeria teine kohtumine toimub neljapäeval, 30. aprillil Pärnus.

Teisipäeval alustavad oma seeriat ka Kalev/Cramo ja TalTech/Alexela.

Toimetaja: Siim Boikov

