Mistra alistas Viljandi ning viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

Mõlema meeskonna tegevuses oli näha omajagu närvilisust. Erinevalt eelmistest matšidest ei suutnud viljandlaste väravas seisnud Maru Reinup oma meeskonda samaväärselt aidata, samal ajal kui Rasmus Ots hiilgas teisel pool ilusate tõrjetega ning Alvar Soikka tabamuse järel juhtis Mistra 18. minutil 10:6.

25. minutiks oli Viljandi üheksast väravast seitse visanud Hendrik Koks ning võõrustajad said vastastele sammukese lähemale, kui poolajaks seisis tablool 12:14. Teist poolaega alustas Viljandi paremini ning jõudis korra ka ühe värava kaugusele, ent 45. minutil taastas Vahur Oolup Mistra edu seisule 20:16. Külalised suutsid mängu lõpuni mõneväravalist edu hoida ja kindlustasid 27:23 võidu.

"Täna esinesime kaitses oluliselt paremini ja sundisime vastased eksima," sõnas Mistra poolelt Arno Vare. "Rünnakul oli voolavust kõvasti rohkem. Erinevalt eelmistest kohtumistest suutsime ka vastaste väravavahi täna õnneks üle mängida. Meie poolel tegi aga Rasmus Ots postide vahel tähtsatel hetkedel häid tõrjeid."

"Kaitse on kuidagi ära vajunud," tõi Viljandi HC poolelt Ott Varik välja kaotuse põhjuseid. "Esimeses kahes mängus näitasime hoopis teistsugust esitust sellel platsi poolel. Peame oma mineku üles leidma ja siis on mängu rohkem kui küll. Lisaks saab ka realiseerimist otsustava kohtumise eel veidikene parandada."

Viljandi HC resultatiivseim oli ülekaalukalt Hendrik Koks, kes viskas 12 väravat. Mistra poolel jagunesid tabamused võrdsemalt, kui Vahur Oolup, Serhii Orlovskyi ja Martin Nerut said kirja neli väravat ning Arno Vare, Karl Roosna ja Alvar Soikka lisasid kolm tabamust.

Otsustav viies mäng toimub teisipäeval Kalevi Spordihallis. Paari võitja kohtub finaalseerias Põlva Servitiga.