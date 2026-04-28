Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

Kui Põlva Serviti marssis Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste finaali kindlalt, siis teises paaris põhiturniiri teise Mistra ning nende selja taga lõpetanud Viljandi HC vahel peeti teisipäeval otsustav viies mäng. Kullamängule pääses Mistra, kes teenis 30:25 võidu.

Mistra alustas Rasmus Otsa tõrjete ning kiirrünnakutega mängu võimsalt ning võttis esimeste minutitega 3:0 eduseisu. Vaatamata Sten Maasalu tabamustele Viljandi HC poolel viisid Alvar Soikka kolm väravat võõrustajad poolaja keskpaigaks 10:6 ette. Külalised suutsid kahel erineval korral vahe ka ühele väravale vähendada, kuid Mistra võitis perioodi siiski Arno Vare tabamusest 16:13.

Kuigi Viljandi viskas teise poolaja esimese värava, siis seejärel hoidis Mistra vastased kaheksa minutit kuival ja skooris ise samal ajal seitsmel korral ning võttis 23:16 edu. Külaliste rünnakuefektiivsus oli perioodi keskpaigaks vaid 50 protsenti (Mistral 79) ning väravavahi tõrjeprotsent jäi vaid kaheksa juurde, kui Mistral oli see 38. Selle pealt kindlustas Mistra endale kindla 30:25 võidu.

"Suutsime lõpuks korralikult realiseerida," alustas Mistra meeskonnas Serhii Orlovskyi ja Karl Roona kõrval kuue väravaga enim tabanud Alvar Soikka. "Kaitse toimis, Rasmus Ots oli omal kohal ning teisel poolajal mängisime lähes perfektse esituse. Kui suudame sama jätkata, siis võime Servitiga finaalis mängida küll."

"Väravavahid," oli Marko Koksi lühike vastus sellele, mis täna määravaks sai. "Kokku oli platsil kolm Viljandi puurilukku ning täna mängis Mistra koosseisus mängiv viljandlane meid üle." Külalisete poolelt viskasid Hendrik Koks ja Sten Maasalu teisipäeval neli ning Aleksander Pertelson ja Andrei Basarab kolm tabamust.

Mistra liigub seega Põlva Serviti vastu kolme võiduni peetavasse finaalseeriasse, mis algab 2. mail Mesikäpa hallis ning Viljandi HC alustab 1. mail võitlust kahe võiduni peetavas seerias pronksmedalite eest HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga.