Sõber jätkab Keila KK-s noortetreenerina, peatreeneriks saab itaallane

Landra kuulub Eesti meeste rahvuskoondise treenerite koosseisu abitreenerina ning on U-16 poiste rahvuskoondise peatreener. Käimasoleval hooajal tegutseb ta abitreenerina BC Kalev/Cramo meeskonnas. Alates 2020. aastast on Landra olnud seotud Reinar Halliku Korvpallikooliga, kus tema juhendamisel krooniti esiliiga meeskond 2025. aastal Saku I liiga meistriks.

Varasemalt on Landra töötanud abitreenerina ka Itaalia meistriliigas, omandades väärtuslikku kogemust kõrgetasemelises meeskonnas.

Senine esindusmeeskonna peatreener Andres Sõber jätkab Keila Korvpallikoolis noortetreenerina, panustades edaspidi oma teadmiste ja pikaajalise kogemusega noormängijate arengusse.