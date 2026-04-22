Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

76ers jäi avaringi seeria teises mängus Boston Celticsi vastu avaveerandil 13-punktilisse kaotusseisu, aga kustutas vahe teisel veerandil ja läks poolajaks ise kaheksaga juhtima. Kodupubliku ees mänginud Celtics jõudis otsustaval veerandil kahe punkti kaugusele, aga 76ers vastas 11:0 spurdiga ning vormistas 111:97 (25:28, 37:26, 22:23, 27:20) võidu.

76ersi noor tagamees VJ Edgecombe viskas 30 punkti ja haaras kümme lauapalli, temast sai ühtlasi noorim mängija NBA ajaloos, kes play-off'is 30-10 mängu teinud. Varasemalt kuulus rekord legendaarsele Magic Johnsonile.

Tyrese Maxey lisas omalt poolt 29 punkti ja üheksa korvisöötu, Paul George toetas 19 silmaga. Bostoni resultatiivseim oli 36 punkti visanud Jaylen Brown, Jayson Tatum viskas 19 punkti ja haaras 14 lauapalli, kolmikduublist jäi teda lahutama vaid üks korvisööt.

Põhiturniiril idas teise koha saanud Celtics võitis koduparketil seeria avamängu, aga loovutas nüüd teise kodumängu. Nelja võiduni peetav seeria rändab järgmiseks kaheks mänguks Philadelphiasse.

Läänekonverentsis algas teine kohtumine San Antonio Spursi ja Portland Trail Blazersi vahel sarnaselt: Blazers tormas avaveerandil 13 punktiga juhtima, aga kodus mänginud San Antonio jõudis veerandi lõpuks järele. Järgnes tasavägine heitlus, mille jooksul jäi Spurs ilma suurepärasest Victor Wembanyamast, kes kukkus teisel veerandil läbimurret tehes valusalt näoga vastu maad. Prantslane tõusis istuli ja oli meelemärkuse juures, aga tal diagnoositi kiirelt ajupõrutus, mistõttu peab ta kindlasti paar mängu vahele jätma.

Neljandal veerandil sai San Antonio sisse vägeva hoo ja läks 15:0 spurdiga juhtima 14 punktiga. Veel viis minutit enne lõpusireeni oli vahe üheksa silma, aga sellest hetkest kuni mängu lõpuni suutis Spurs visata Portlandi 16 punkti vastu vaid neli ning pidi leppima 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27) kaotusega.

Blazers sai suurepärase panuse 2023. aasta draft'i kolmandalt valikult Scoot Hendersonilt, kes viskas 31 punkti. Eriti märkimisväärseks teeb selle asjaolu, et Henderson ei jõudnud sel hooajal põhiturniiril kordagi 30 punktini. Jrue Holiday toetas 16 punkti ja üheksa korvisööduga, Spursi resultatiivseim oli 18 punkti visanud Stephon Castle, aga De'Aaron Fox lisas 17 ja Devin Vassell 16 silma.

Seeria avamängu võitnud Los Angeles Lakers juhtis teisel veerandil Houston Rocketsi vastu 15 punktiga, külalised jõudsid kolmanda veerandi alguses ise juhtima, aga Lakers haaras seejärel uuesti ohjadest. Otsustaval veerandil püsis Houston küll kogu aeg löögikauguses, aga Lakers kontrollis mängu ja võttis 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26) võidu.

Luka Doncici ja Austin Reavesi puudumisel tegi taas ära suurima töö igiliikur LeBron James, kes kogus 28 punkti, kaheksa lauapalli ja seitse korvisöötu. Neljandal veerandil säras Marcus Smart, kes lõpetas mängu 25 punkti ja seitsme sööduga, Luke Kennard lisas omalt poolt 23 silma. Kevin Durant tõi Rocketsile 23 punkti, Alperen Šengun kogus 20 punkti ja 11 lauapalli.