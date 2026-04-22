Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

VJ Edgecombe (palliga) ja Jaylen Brown Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA jätkusid play-off'i avaseeriad, Philadelphia ja Portland teenisid konverentsi teise tiimi üle esimese võidu, Los Angeles Lakers läks Houstoni vastu juhtima kaks-üks.

76ers jäi avaringi seeria teises mängus Boston Celticsi vastu avaveerandil 13-punktilisse kaotusseisu, aga kustutas vahe teisel veerandil ja läks poolajaks ise kaheksaga juhtima. Kodupubliku ees mänginud Celtics jõudis otsustaval veerandil kahe punkti kaugusele, aga 76ers vastas 11:0 spurdiga ning vormistas 111:97 (25:28, 37:26, 22:23, 27:20) võidu.

76ersi noor tagamees VJ Edgecombe viskas 30 punkti ja haaras kümme lauapalli, temast sai ühtlasi noorim mängija NBA ajaloos, kes play-off'is 30-10 mängu teinud. Varasemalt kuulus rekord legendaarsele Magic Johnsonile.

Tyrese Maxey lisas omalt poolt 29 punkti ja üheksa korvisöötu, Paul George toetas 19 silmaga. Bostoni resultatiivseim oli 36 punkti visanud Jaylen Brown, Jayson Tatum viskas 19 punkti ja haaras 14 lauapalli, kolmikduublist jäi teda lahutama vaid üks korvisööt.

Põhiturniiril idas teise koha saanud Celtics võitis koduparketil seeria avamängu, aga loovutas nüüd teise kodumängu. Nelja võiduni peetav seeria rändab järgmiseks kaheks mänguks Philadelphiasse.

Läänekonverentsis algas teine kohtumine San Antonio Spursi ja Portland Trail Blazersi vahel sarnaselt: Blazers tormas avaveerandil 13 punktiga juhtima, aga kodus mänginud San Antonio jõudis veerandi lõpuks järele. Järgnes tasavägine heitlus, mille jooksul jäi Spurs ilma suurepärasest Victor Wembanyamast, kes kukkus teisel veerandil läbimurret tehes valusalt näoga vastu maad. Prantslane tõusis istuli ja oli meelemärkuse juures, aga tal diagnoositi kiirelt ajupõrutus, mistõttu peab ta kindlasti paar mängu vahele jätma.

Neljandal veerandil sai San Antonio sisse vägeva hoo ja läks 15:0 spurdiga juhtima 14 punktiga. Veel viis minutit enne lõpusireeni oli vahe üheksa silma, aga sellest hetkest kuni mängu lõpuni suutis Spurs visata Portlandi 16 punkti vastu vaid neli ning pidi leppima 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27) kaotusega.

Blazers sai suurepärase panuse 2023. aasta draft'i kolmandalt valikult Scoot Hendersonilt, kes viskas 31 punkti. Eriti märkimisväärseks teeb selle asjaolu, et Henderson ei jõudnud sel hooajal põhiturniiril kordagi 30 punktini. Jrue Holiday toetas 16 punkti ja üheksa korvisööduga, Spursi resultatiivseim oli 18 punkti visanud Stephon Castle, aga De'Aaron Fox lisas 17 ja Devin Vassell 16 silma.

Seeria avamängu võitnud Los Angeles Lakers juhtis teisel veerandil Houston Rocketsi vastu 15 punktiga, külalised jõudsid kolmanda veerandi alguses ise juhtima, aga Lakers haaras seejärel uuesti ohjadest. Otsustaval veerandil püsis Houston küll kogu aeg löögikauguses, aga Lakers kontrollis mängu ja võttis 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26) võidu.

Luka Doncici ja Austin Reavesi puudumisel tegi taas ära suurima töö igiliikur LeBron James, kes kogus 28 punkti, kaheksa lauapalli ja seitse korvisöötu. Neljandal veerandil säras Marcus Smart, kes lõpetas mängu 25 punkti ja seitsme sööduga, Luke Kennard lisas omalt poolt 23 silma. Kevin Durant tõi Rocketsile 23 punkti, Alperen Šengun kogus 20 punkti ja 11 lauapalli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

21.04

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

21.04

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

19.04

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

19.04

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

18.04

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

18.04

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

videod

sport.err.ee uudised

12:58

Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

11:48

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

11:19

VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

10:55

TÄNA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit

10:26

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

08:05

Viljandi Metall viis pronksiseeria otsustavasse mängu

21.04

Põlva Serviti pääses taas käsipallifinaali

21.04

ETV spordisaade, 21. aprill

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

loetumad

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

21.04

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

21.04

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

21.04

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

21.04

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo