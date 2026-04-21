Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

Minnesota Timberwolves jäi NBA play-off'is Denver Nuggetsi vastu 19-punktilisse kaotusseisu, aga suutis kehva seisu võiduks pöörata. Atlanta Hawks teenis CJ McCollumi juhtimisel New York Knicksi üle võidu ja viigistas sarnaselt Minnesotale avaringi seeria.

Avakohtumise võitnud Nuggets alustas ka teist kodumängu hästi ning tegi avaveerandil 17:0 spurdi. Denver võitis avaveerandi 14 punktiga, aga teise veerandi alguses paisus eduseis 19 punktile. Külalised vastasid sellele suurepäraselt ning skoorisid järgmise kuue minutiga 24 punkti, Denver vaid neli. Minnesota läks enne poolajapausi veel kaheksaga juhtima, aga riietusruumidesse mindi siiski viigiseisul.

Viimaste aastate jooksul mitu pingelist seeriat mänginud tiimid selgitasid ka selles mängus võitja välja viimastel minutitel, kuid Minnesota mängis vähe kindlamalt ning teenis 119:114 (25:39, 39:25, 26:29, 29:21) võidu, viigistades seeria üks-üks.

Põlvevigastusest taastuv Anthony Edwards skooris võidumängus 30 punkti ja haaras kümme lauapalli, Julius Randle toetas 24 punkti, üheksa laua ja kuue korvisööduga. Denveri resultatiivseim oli 30 punkti visanud Jamal Murray, Nikola Jokici arvele jäi 24 punkti, 15 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu.

2021. aastal sai Trae Youngist New Yorgi kõige põlatum mängija, kui tagamees juhtis Atlanta Hawksi seerias neli-üks võidule. Young enam Atlantas ei mängi, aga tema rolli võttis vähemalt tänavuse seeria teiseks mänguks üle CJ McCollum, kes kostitas New Yorgi publikut 32 punktiga ja juhtis Hawksi 107:106 (23:32, 31:29, 25:30, 28:15) võidule. See seeria on samuti viigis üks-üks.

Jonathan Kuminga lisas omalt poolt 19 punkti, Jalen Johnson 17 punkti. Knicksi parim oli 29 punkti visanud Jalen Brunson, Josh Hart tegi 15 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli.

Cleveland Cavaliers kasutas aga koduväljakueelise ära, kui juhtis Toronto Raptoris vastu terve mängu, vormistades lõpusireeni kõlades 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28) võidu. Seeria avamängu võitis Cavaliers 13 punktiga, järgmised kaks mängu toimuvad Torontos.

Cavaliersi tagamehed Donovan Mitchell ja James Harden tegid suurepärase mängu: Mitchell viskas 30 punkti, Harden lisas omalt poolt 28 silma. Lisaks andis suure panus Evan Mobley, kelle arvele jäi 25 punkti. Raptorsi parim oli 26 punkti visanud Scottie Barnes.