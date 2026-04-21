Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

Anthony Edwards (palliga) Autor/allikas: SCANPIX/AP
Minnesota Timberwolves jäi NBA play-off'is Denver Nuggetsi vastu 19-punktilisse kaotusseisu, aga suutis kehva seisu võiduks pöörata. Atlanta Hawks teenis CJ McCollumi juhtimisel New York Knicksi üle võidu ja viigistas sarnaselt Minnesotale avaringi seeria.

Avakohtumise võitnud Nuggets alustas ka teist kodumängu hästi ning tegi avaveerandil 17:0 spurdi. Denver võitis avaveerandi 14 punktiga, aga teise veerandi alguses paisus eduseis 19 punktile. Külalised vastasid sellele suurepäraselt ning skoorisid järgmise kuue minutiga 24 punkti, Denver vaid neli. Minnesota läks enne poolajapausi veel kaheksaga juhtima, aga riietusruumidesse mindi siiski viigiseisul.

Viimaste aastate jooksul mitu pingelist seeriat mänginud tiimid selgitasid ka selles mängus võitja välja viimastel minutitel, kuid Minnesota mängis vähe kindlamalt ning teenis 119:114 (25:39, 39:25, 26:29, 29:21) võidu, viigistades seeria üks-üks.

Põlvevigastusest taastuv Anthony Edwards skooris võidumängus 30 punkti ja haaras kümme lauapalli, Julius Randle toetas 24 punkti, üheksa laua ja kuue korvisööduga. Denveri resultatiivseim oli 30 punkti visanud Jamal Murray, Nikola Jokici arvele jäi 24 punkti, 15 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu.

2021. aastal sai Trae Youngist New Yorgi kõige põlatum mängija, kui tagamees juhtis Atlanta Hawksi seerias neli-üks võidule. Young enam Atlantas ei mängi, aga tema rolli võttis vähemalt tänavuse seeria teiseks mänguks üle CJ McCollum, kes kostitas New Yorgi publikut 32 punktiga ja juhtis Hawksi 107:106 (23:32, 31:29, 25:30, 28:15) võidule. See seeria on samuti viigis üks-üks.

Jonathan Kuminga lisas omalt poolt 19 punkti, Jalen Johnson 17 punkti. Knicksi parim oli 29 punkti visanud Jalen Brunson, Josh Hart tegi 15 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli.

Cleveland Cavaliers kasutas aga koduväljakueelise ära, kui juhtis Toronto Raptoris vastu terve mängu, vormistades lõpusireeni kõlades 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28) võidu. Seeria avamängu võitis Cavaliers 13 punktiga, järgmised kaks mängu toimuvad Torontos.

Cavaliersi tagamehed Donovan Mitchell ja James Harden tegid suurepärase mängu: Mitchell viskas 30 punkti, Harden lisas omalt poolt 28 silma. Lisaks andis suure panus Evan Mobley, kelle arvele jäi 25 punkti. Raptorsi parim oli 26 punkti visanud Scottie Barnes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:09

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

19.04

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

19.04

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

18.04

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

18.04

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

18.04

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

18.04

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

17.04

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

videod

sport.err.ee uudised

10:27

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

10:00

KUULA | "Võimla" küsib: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

09:42

Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

09:09

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

20.04

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

20.04

ETV spordisaade, 20. aprill

20.04

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

20.04

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

20.04

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

loetumad

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

19.04

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

20.04

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

20.04

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

20.04

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

