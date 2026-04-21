Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

Prantsusmaa korvpallitäht Victor Wembanyama valiti NBA hooaja kõige paremaks kaitsemängijaks. San Antonio Spursi tsenter tegi taaskord ka ajalugu, sest kunagi varem pole seda auhinda võidetud ühehäälselt.

Wembanyama sai kaks aastat tagasi žürii käest 19 esikoha häält, kaasmaalane Rudy Gobert pälvis 72 esikoha häält ning võitis neljandat korda parima kaitsemängija auhinna. "Tean, et Rudyl on hea võimalus võita ja ta väärib seda. Las ta võidab selle nüüd, pärast seda on minu kord," ütles Wembanyama toona.

Tänavu saidki tema sõnad tõeks ja Wembanyamast sai esimene mängija liiga ajaloos, kes võitis selle auhinna ühehäälselt. Kõige lähemale oli varasemalt jõudnud Detroit Pistonsi kaitsemootor Ben Wallace, kes pälvis 2001-02 hooajal 120 liikmest koosneva žürii käest 116 häält. Lisaks sai 22-aastasest Wembanyamast kõige noorim võitja. "Suurim mure oli 65 mänguni jõudmisega," sõnas prantslane. "Olen väga õnnelik, et selle auhinna võitsin. Mõistagi olen väga õnnelik, et ühehäälselt võitsin."

Mullu ei täitnud Wembanyama NBA seatud 65 mängu nõuet, sest pidi süvaveeni tromboosi tõttu hooaja varakult lõpetama.

Prantslane blokeeris tänavu 65 mänguga 197 viset (3,1 mängu kohta) ning tegi 66 vaheltlõiget (1,1 mängu kohta), lisaks haaras ta keskmiselt mängus 11,5 lauapalli. Tema mõju ei saa aga ainult statistiliste näitajatega mõõta, sest ligi kahe meetri ja 30 sentimeetri pikkuse Wemby pikad käed on põhjustanud hulganisti möödaviskeid ja pannud kinni söödukoridore.

Supertalendi sõnul peab terve tiim kaitset mängima. "Me alahindame tiimikaaslaste aspekti. Mina olen küll see, kes tähelepanu keskmes on, aga olen süsteemi osa. Ma ei võidaks seda auhinda ilma oma tiimikaaslaste ja treeneriteta," ütles prantslane.

100 esikoha häält saanud Wembanyamale järgnesid 76 teise koha häälega Oklahoma City Thunderi keskmängija Chet Holmgren, valimisel jäi kolmandaks Detroit Pistonsi ääremängija Ausar Thompson.

Wembanyama tegi päev varem oma play-off'i debüüdi, milles Spurs alistas Portland Trail Blazersi 111:98.