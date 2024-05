Gobert valiti neljandat korda NBA parimaks kaitsemängijaks

Korvpalliliiga NBA hooaja parimaks mängijaks valiti Minnesota Timberwolvesi keskmängija Rudy Gobert, kelle jaoks on see neljas säärane tunnustus.

Varasemalt kolmel korral Utah Jazzi ridades aasta parimaks kaitsemängijaks nimetatud 216 sentimeetri pikkune prantslane mängis sel põhihooajal 76 mängus ning haaras keskmiselt 12,9 lauapalli, pani 2,1 blokki ja tegi 0,7 vaheltlõiget.

Minnesota kaitse on üks liiga paremaid ning see toetub suuresti agressiivsele pressingule, mida toetab korvi all seisev ning ründajaid ootav Gobert. ESPN kirjutas, et vastaste viskeprotsent lay-up'idel ja pealtpanekutel oli terve hooaja vältel Timberwolvesi vastu 56,6 protsenti, mis oli NBA parim näitaja.

"Sel aastal tulime treeninglaagrisse ning ütlesime esimesel päeval, et tahame olla NBA number üks kaitse," ütles Gobert. "Kõik mehed usuvad sellesse. Kõik on teinud igapäevaselt kõvasti tööd ja nüüd me oleme jõudnud punkti, kus meie ainus eesmärk on tiitel."

"See on tiimitöö. Meile meeldib muidugi individuaalseid auhindu saada ja see on tore, aga üksi ei tee sa midagi ära. Ma olen tõesti väga tänulik oma tiimikaaslaste eest, kes minusse usuvad ja lubavad mul iga päev endast parima anda. Proovime Minnesota kultuuri muuta," lisas prantslane.

Gobert pälvis 99 hääletajast koosneva žürii käest 72 esikoha häält ning 24 teise koha häält. Äsja aasta parimaks uustulnukaks valitud Victor Wembanyama sai 19 esikoha höölt, esikoha hääli sai veel Bam Adebayo, Anthony Davis ja Jrue Holiday.

Gobert'i jaoks oli see neljas säärane tunnustus ning ta liitus eksklusiivse klubiga, millesse kuuluvad vaid legendaarsed kaitsjad Dikembe Mutombo ja Ben Wallace. "See on tõeline au sellise grupiga liituda. Need kaks meest on legendid. Iga lugu on unikaalne ja ma kirjutan enda oma edasi, proovides iga päev eelmisest parem olla," sõnas prantslane.

Timberwolves on veel play-off'is elus ning alustas läänekonverentsi poolfinaalseeriat Denver Nuggetsi vastu võimsalt, alistades tiitlikaitsja kahes esimeses mängus. Seeria jätkub Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva.