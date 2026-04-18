Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

Viljandi Metall
Võrkpalli naiste Eesti meistrivõistluste pronksiseeria kolme mänguga ei piirdunud, kui Viljandi Metall võttis selg vastu seina olukorras võidu.

Seeria kahes esimeses kohtumises TalTech/Nordaidile 1:3 ja 2:3 tulemusega kaotanud Viljandi võistkond läks TalTechi Spordihoones toimunud kolmandas vastasseisus väljakule teadmisega, et kaotuse korral jäädakse hooaja kokkuvõttes neljandaks, vahendab Volley.ee.

Kodupubliku kurvastuseks võitsid viljandlannad esimese geimi 25:20 ja teise 25:21 ning jõudsid kolmandas 24:23 eduseisus matšpallini, kuid võõrustajad kallutasid kolme järjestikuse punktivõiduga tasavägise geimi 26:24 tulemusega enda kasuks. Külalised valusast kaotusest ennast heidutada ei lasknud, võttes neljanda geimi kindla 25:15 paremusega 3:1 (25:20, 25:21, 24:26, 25:15) mänguvõidu.

Erle Püvi tõi võitjatele 20 punkti, lüües võistkonna kaheteistkümnest serviässast koguni seitse. Mängu parim oli ka Püvi kasutegur +12. Sonja Siimson lisas 16 ning Ragne Dimitrijev ja Kaisa Rei võrdselt 13 punkti. Maren Mõrd kogus koduvõistkonna poolel 18 punkti. Dzintra Lember toetas võõrustajaid 12 ja Sigrit Tänav 11 punktiga.

Viljandi esindus pani võidule aluse ohtliku servi ja tugeva blokiga – nii servil kui blokis koguti 12 punkti. TalTech lõi viis serviässa ja kogus kuus blokipunkti. Rünnakuid lahendas Viljandi võistkond 32- ja TalTech 30-protsendiliselt.

Seeria neljas mäng toimub 21. aprillil kell 19.30 Viljandi Spordihoones ja vajadusel viies 24. aprillil kell 19 TalTechi Spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

