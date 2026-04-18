Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

Korvpall
Rapla korvpallinaiskond
Rapla korvpallinaiskond Autor/allikas: Siim Solman/Rapla KK
Korvpall

Eesti naiste korvpallimeistrivõistluste teiseks finalistiks on Rapla/PSP Capital, kes alistas otsustavas mängus Pärnu Spordikooli 80:61.

Rapla võitis 130 koduse pealtvaataja ees avaveerandi 19:13 ja tegi suure vahe sisse teisel veerandajal, kui avapoolaeg võideti 43:26. Kolmanda perioodi keskel hoidis Pärnu võõrustajaid ligi kolm ja pool minutit kuival ning tegi selle ajaga 11:0 vahespurdi, mis kahandas kaotusseisu kuuele punktile, ent Rapla lõpetas veerandaja tugevalt.

Võimsa mängu tegi Kerli Haas, kes kogus Rapla kasuks 32 punkti (visked väljakult 14/20) ning võttis üheksa lauapalli, neist viis ründelauast. Kadri Kruusimägi panustas võitu 11 punktiga, Katarina Tamm oli kümne punkti, kaheksa lauapalli ja seitsme korvisööduga lähedal kolmikduublile. Sisuliselt vaid algviisikule toetunud Pärnu kasuks viskas Elena Sutt 16 punkti.

Rapla võitis seeria kaks-üks ning läheb finaalis vastamisi Tallinn Sports Academy naiskonnaga, kes oli oma poolfinaalis Tartu Ülikool/CHK-st kindlalt üle mõlemas mängus.

Toimetaja: Anders Nõmm

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

