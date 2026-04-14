Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

TSA naiskond
TSA naiskond Autor/allikas: Tallinn Sports Academy
Eesti naiste korvpalli meistriliigas pääses esimese võistkonnana finaali Tallinna klubi TSA, kes võitis Tartu Ülikool/CHK vastu mõlemad kohtumised.

Põhiturniiril kaheksa võitu ja kaks kaotust saanud TSA pääses otse nelja parema sekka, kus Tartu Ülikool/CHK alistati poolfinaalseeria esimeses mängus 83:52 ning teises 83:62.

Seeria avamängus olid Tallinna naiskonna resultatiivsemad 16 punkti visanud Rihanna Fomištjova ja Emma-Mia Küttis, esmaspäevases kohtumises vedas TSA-d naiskonna liider, 17-aastane koondislane Laura Liisa Grünmann 25 punkti ja seitsme lauapalliga.

Teises poolfinaalseerias on seis viigis üks-üks. Rapla/PSP Capital võitis eelmisel kolmapäeval kodusaalis Pärnu Spordikooli 74:39, aga laupäevases mängus suutis Pärnu Elena Suti 28 punkti toel saada 73:66 võidu ja seeria viigistada. Otsustav kohtumine toimub neljapäeval Raplas.

Toimetaja: Anders Nõmm

korvpalliuudised

15:50

Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

13:06

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

13.04

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

13.04

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

12.04

Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

12.04

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

12.04

Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11.04

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

17:23

Pika põua lõpetanud Buffalo kindlustas ka divisjoni esikoha

16:47

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

16:09

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

15:50

Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

15:06

Eesti jalgpallikohtunikud mõistavad õigust MM-valikmängudes

14:58

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

13:48

Lüütsepp mängu eel: ütlesin pärast trenni, et nüüd on päeva raske osa läbi

13:06

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

12:25

Tammik jäi esimeseks MM-valikmänguks koosseisust välja

12:09

"Võimlas" räägiti golfist, rattaspordist ja kodustest võistkonnaaladest Uuendatud

11:57

Pesapalli raskekahurväelased rõõmustasid fänne kodujooksuduelliga

11:13

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

09:25

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

08:59

Soomer osaleb nädalavahetusel kestvussõidu MM-sarja avaetapil

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

14:58

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

13.04

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

13.04

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

13.04

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

16:09

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

