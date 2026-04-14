Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

Eesti naiste korvpalli meistriliigas pääses esimese võistkonnana finaali Tallinna klubi TSA, kes võitis Tartu Ülikool/CHK vastu mõlemad kohtumised.

Põhiturniiril kaheksa võitu ja kaks kaotust saanud TSA pääses otse nelja parema sekka, kus Tartu Ülikool/CHK alistati poolfinaalseeria esimeses mängus 83:52 ning teises 83:62.

Seeria avamängus olid Tallinna naiskonna resultatiivsemad 16 punkti visanud Rihanna Fomištjova ja Emma-Mia Küttis, esmaspäevases kohtumises vedas TSA-d naiskonna liider, 17-aastane koondislane Laura Liisa Grünmann 25 punkti ja seitsme lauapalliga.

Teises poolfinaalseerias on seis viigis üks-üks. Rapla/PSP Capital võitis eelmisel kolmapäeval kodusaalis Pärnu Spordikooli 74:39, aga laupäevases mängus suutis Pärnu Elena Suti 28 punkti toel saada 73:66 võidu ja seeria viigistada. Otsustav kohtumine toimub neljapäeval Raplas.