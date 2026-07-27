Saku Sporting kerkib medaliheitlusse, Viimsi jätkab liidrina

Liigatabeli kaks tipmist naiskonda ehk Viimsi ja Paide olid mõlemad pühapäeval võistlustules. Kui kohtumiste eel oli Viimsi edu kaks punkti, kuid Paidel üks mäng varuks, siis nüüd kaldusid jõuvahekorrad tugevamalt Anastassia Morkovkina hoolealuste kasuks, vahendab jalgpall.ee.

Viimsi läks koduväljakul vastamisi FC Elvaga ning mäng algas vägagi tormiliselt: juba esimesel minutil viis Kärt Hüdsi külalised juhtima. Ehkki Gerli Israel suutis juba viiendal minutil viigi majja lüüa, oli Hüdsil napp minut hiljem taas vastus olemas ning Elva juhtis kuuendal minutil 2:1.

17. minutil lõi Karlotta Levin juba Elva kolmanda värava ning näis, et lõunaeestlased sillutavad teed üllatustulemuse suunas, ent kuigi kaua Elva edu siiski ei püsinud. 20. minutil lõi Israel oma teise värava, tehes seisuks 2:3, ning 29. minutil lõi Elisabeth Ottas majja 3:3 viigi. Seejärel Viimsi enam tagasi ei vaadanudki: Colombiast pärit Laura Hernandez skooris viigiga lõppenud avapoolaja järel nii 52. kui ka 62. minutil ning vormistas sellega Viimsile 5:3 võidu. Liigatabelis kerkiti sellega 23 punktile.

Paide vastaseks oli Saku Sporting, kellele vannuti maikuus peetud karikafinaalis alla 1:4. Ka sel korral ei õnnestunud Paidel konkurenti maha murda: Katriin Saulus viis omad 10. minutil nurgalöögiolukorrast juhtima ning pooltunni möödudes lisas Eliisabet Pedak karistuslöögijärgselt teisegi tabamuse.

35. minutil vähendas Paide ründaja Lisette Tammik suurepärasest kauglöögist vahe ühele tabamusele, kuid 42. minutil vastas Saku kapten Grete Daut taas nurgalöögiolukorrast, mis tähendas, et Saku kolm esimest väravat sündisid kõik standardolukordadest. Poolaja lõppsõna jäi siiski Paidele, kui endine Saku mängija Lisandra Rannasto palli madala löögiga võrku paigutas. Teine poolaeg kulges väravatevaesemalt, kuid Sakule sellest piisas: 75. minutil saadi pall läbi Paide mängija Kreete Õuna jala ka neljandat korda võrku ning sellega kindlustati ühtlasi võit.

Seis tabelitipus muutus sellega veelgi võrdsemaks: kui Viimsi on teistest kindlamalt ees, siis Paide, Flora ja Saku on nüüd järjest 18, 17 ja 16 punkti peal.