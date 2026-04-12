Eesti saalijalgpallikoondis sai Jõhvis teise viigi järjest

Iisrael läks juhtima aga 14. minutil, kui karistuslöögi järel teenitud sisselöögi järel suudeti pall madala löögiga võrku toimetada. Eesti vastas kiiresti – veidi enam kui minuti möödudes kasutas Raul Rebane ära tekkinud ruumi ning vastase ebatäpse klaarimise, saates palli tugeva löögiga väravasse ja viigistades seisu 1:1. Avapoolaja lõpus oli ohtlikum Iisrael, kuid vaheajale mindi viigiseisul, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal alustas aktiivsemalt Eesti, kuid juhtima asus taas Iisrael, kes realiseeris 28. minutil karistuslöögi järel kombineeritud rünnaku. Eesti viigistas pooltunnil, kui Denis Vnukov suunas nurgalöögi järel tekkinud olukorras palli võrku. Vaid pool minutit hiljem oli Vnukov uuesti täpne ning viis Eesti esmakordselt kohtumises juhtima.

Mängu lõpp kujunes väravaterohkeks. 37. minutil kasutas Iisrael lendava väravavahi abil üles ehitatud rünnaku edukalt ära ning viigistas seisu. Minut enne lõppu mindi taas juhtima, kui puurilukul ei õnnestunud lööki piisavalt tõrjuda ning pall kukkus väravasse. Eesti vastas aga kiiresti – 35 sekundit enne lõpuvilet tõi lendava väravavahi kasutamine ka eestlastele edu ning Lehar Savikink viigistas seisu.

Viimastel sekunditel oli Pavel Rubelil võimalus võiduvärav lüüa, kuid realiseerimine ebaõnnestus ning kohtumine lõppes 4:4 viigiga.

Eesti kuulub ühte alagruppi lisaks Iisraelile ka Norra ja Kreekaga. Esimene kohtumine Norra vastu lepiti väravateta viigiga, miniturniirina peetav eelring lõpetatakse teisipäeval, 14. aprillil kohtumisega Kreeka vastu.