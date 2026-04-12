Eesti saalijalgpallikoondis sai Jõhvis teise viigi järjest

Saalijalgpalli MM-valikturniir: Eesti - Iisrael
Jõhvi spordihallis toimuv saalijalgpalli MM-valikturniiri eelring jätkus Eesti koondise jaoks pühapäeval, kui vastamisi mindi Iisraeliga. Kordamööda juhtima asunud koondised leppisid lõpuks 4:4 viigiga.

Iisrael läks juhtima aga 14. minutil, kui karistuslöögi järel teenitud sisselöögi järel suudeti pall madala löögiga võrku toimetada. Eesti vastas kiiresti – veidi enam kui minuti möödudes kasutas Raul Rebane ära tekkinud ruumi ning vastase ebatäpse klaarimise, saates palli tugeva löögiga väravasse ja viigistades seisu 1:1. Avapoolaja lõpus oli ohtlikum Iisrael, kuid vaheajale mindi viigiseisul, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal alustas aktiivsemalt Eesti, kuid juhtima asus taas Iisrael, kes realiseeris 28. minutil karistuslöögi järel kombineeritud rünnaku. Eesti viigistas pooltunnil, kui Denis Vnukov suunas nurgalöögi järel tekkinud olukorras palli võrku. Vaid pool minutit hiljem oli Vnukov uuesti täpne ning viis Eesti esmakordselt kohtumises juhtima.

Mängu lõpp kujunes väravaterohkeks. 37. minutil kasutas Iisrael lendava väravavahi abil üles ehitatud rünnaku edukalt ära ning viigistas seisu. Minut enne lõppu mindi taas juhtima, kui puurilukul ei õnnestunud lööki piisavalt tõrjuda ning pall kukkus väravasse. Eesti vastas aga kiiresti – 35 sekundit enne lõpuvilet tõi lendava väravavahi kasutamine ka eestlastele edu ning Lehar Savikink viigistas seisu.

Viimastel sekunditel oli Pavel Rubelil võimalus võiduvärav lüüa, kuid realiseerimine ebaõnnestus ning kohtumine lõppes 4:4 viigiga.

Eesti kuulub ühte alagruppi lisaks Iisraelile ka Norra ja Kreekaga. Esimene kohtumine Norra vastu lepiti väravateta viigiga, miniturniirina peetav eelring lõpetatakse teisipäeval, 14. aprillil kohtumisega Kreeka vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis sai Jõhvis teise viigi järjest

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

12.04

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

12.04

Larsen lõi Šotimaal värava, ent pidi väljakult vigastuse tõttu lahkuma

12.04

Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

12.04

Bundesliga meeskond tegi ajaloolise otsuse

12.04

Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

11.04

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

sport.err.ee uudised

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

12.04

ETV spordisaade, 12. aprill

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis sai Jõhvis teise viigi järjest

12.04

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

12.04

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

12.04

Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Pärnu VK läks kindla võiduga finaalseeriat juhtima

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

12.04

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

12.04

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

12.04

Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

12.04

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

12.04

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

12.04

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

loetumad

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

12.04

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville

12.04

Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

