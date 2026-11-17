Kuigi pealelöökide arvestuses jäi Eesti Slovakkiale alla (9 vs 23), suutis koondis oma võimaluse ära kasutada ja kohtumise võita. Mängu ainsa värava lõi 40. minutil Rafael Schwarz. Vahetult enne oli vastaste väravavaht tema pealelöögi tõrjunud, kuid jätkuolukorras jäi Schwarz peale.

Lisaks Slovakkiale alistas Eesti valikturniiril Liechtensteini 6:1 ja võõrustaja Türgi 3:1. Kolme võiduga kogutud üheksa punkti andsid Eestile alagrupis esikoha. Türgi lõpetas kuue punktiga teisena, Slovakkia kolme punktiga kolmandana ning Liechtenstein jäi punktideta.

Alagrupi võit tagab Eestile koha A-divisjonis ja valikturniiri järgmises ringis, kus osaleb 28 koondist. Kolmanda ringi seitse alagrupi võitjat pääsevad finaalturniirile.