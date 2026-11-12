Värske Eesti meister Levadia sai uue tegevjuhi

Tänavu veenva ülekaaluga Eesti jalgpallimeistriks kroonitud Tallinna FCI Levadia andis teada, et on teinud klubi kontoripoolel mitu muudatust.

Klubi uue tegevjuhina alustab tööd Andri Olinõk, vahendab Soccernet.ee. Neli viimast aastat Levadias töötanud ukrainlane oli seni ametis skautimisosakonna juhina, ent võtab nüüd Jevgeni Gurtšioglujantsilt tegevjuhi ameti üle. Gurtšioglujantsist sai tegevjuht kaks aastat tagasi ehk 2024. aasta novembris, ent nüüd liigub ta esindusvõistkonna direktori ametikohale.

Gurtšioglujants on Levadiat esindanud pikalt mängijana ning seejärel ka treeneritetiimi liikmena, tulles viimases rollis kahel korral Eesti meistriks. Ka enne 2024. aastal tegevjuhi positsioonile asumist tegutses ta esindusvõistkonna mänedžerina.

Lisaks andis klubi teada, et senise kogukonnajuhi Lauri Välja ametinimetuseks on nüüdsest turundusjuht. Levadia kogukonnajuhi tööd juba alates 2020. aastast edukalt teinud Välja lausus Soccernet.ee-le, et tegu on pigem siiski töökoormuse jaotamisega ning ta jätkab siiski ka kogukonnajuhi ametis.