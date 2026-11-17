Lascaris tegi Borgosesiaga 1:1 viigi, kohtumise mõlemad väravad löödi esimesel poolajal. Jürgens sekkus vahetusest 71. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Lascaris paikneb oma liigatsoonis 18 meeskonna seas 15. positsioonil, olles korjanud 12 vooruga 13 punkti.

Pärast seda, kui Albaania kõrgliigaklubi Teuta teatas juunis, et Jürgens nende juures ei jätka, oli Eesti ründaja olnud vabaagent. Itaalia pole tema jaoks sugugi võõras riik, sest ta mängis noorena Verona Hellase, AS Roma, Milano Interi kui Torino akadeemiates.