Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

Jalgrattasport
Jalgrattasport

Pühapäeval peeti Prantsusmaal Paris-Roubaix' kevadklassik, mille viimastel meetritel näitas Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) Tadej Pogacarist (UAE Team Emirates - XRG) võimsamat jalga. Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) saavutas 81. koha.

258,3-kilomeetrine rattasõit lõppes Roubaix' velodroomil, millele jõudis esimesena just Pogacar, aga van Aert püsis suurepärase sloveeni tagarattal ning näitas siis lõpuspurdiga võimu, ületades joone ajaga viis tundi, 16 minutit ja 52 sekundit.

Van Aert võidutses viimati Monumendil 2020. aastal, kui saavutas Milan-San Remo sõidul esikoha. "Kui velodroomile jõudsime, sõitsin lihtsalt plaani järgi. Olen oma unistustes selliseid spurte kogu aeg teinud, tahtsin lihtsalt oma ettevalmistusele kindlaks jääda - teadsin täpselt, mida teha," rääkis van Aert. "Tadej ründas nii mitu korda, velodroomile jõudmine oli juba paras väljakutse."

"Pole ilusamat asja, kui see, et saad maailma parimaga joonele panna. Ta andis mulle korraliku lahingu, see on üks eriline võit!" lisas van Aert.

27-aastane Pogacar on ülejäänud neli Monumenti vähemalt korra võitnud, aga Paris-Roubaix' võit on suurepärase sloveeni auhinnakapist veel puudu. Belglane jättis velodroomi kurvil Pogacari seljataha ning tõstis finišijoont ületades näpu taeva poole, sloveen sai temaga kirja sama aja, kuid võit oli selge. Kolmandana ületas joone belglane Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), kes kaotas võitjale 13 sekundiga.

Madis Mihkelsit saatis tänavusel Pariis - Roubaix'l ebaõnn: eestlasel purunes kolmel korral rehv, neist kahel korral oli ta asfaltkattega teel. "Kahjuks seejärel enam ette järele ei saanud. Sel aastal läks nii," nentis 81. kohaga (+10.45) lõpetanud eestlane.

Kuni 23-aastaste meeste 159-kilomeetrise sõidu võitis itaallane Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies; 3:33.44), kes on seejuures eestlase Romet Pajuri tiimikaaslane. Pjedestaalile sõitsid end veel iirlane Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) ja hollandlane Guus van den Eijnden (Alpecin-Premier Tech Development Team).

Romet Pajur (+2.26) pälvis 29. koha. Teised eestlased Ron Rooni (Vendee U Primeo Energie; +4.06) ja Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23; +7.18) lõpetasid vastavalt 55. ja 77. positsioonil.

"See võistlus on konkreetselt puhas põrgu, aga kokkuvõttes oli megamagus, sest me võitsime," rääkis Pajur. "Ma julgeks väita, et meil oli üks kõige paremini koostöötavaid tiime. Mina ja taanlane Theodor August Clemmensen (finišeeris 64. kohal – toim) tegime kõik, et tervet tiimi stardist kuni 80 kilomeetrini ees hoida. Saime ideaalselt hakkama. Peale seda said tugevamad eest ära. Mina sain kahjuks krambid ja arvasin, et minuga on täiesti kõik, aga üllatavalt hästi tulin lõpuni. Finišis kallasid kõik emotsioonid üle. Oli tore päev."

Eesti meesjuunioride koondis Pariis - Roubaix'l Autor/allikas: Erakogu

Meesjuunioride 106-kilomeetrisel sõidul võidutses hollandlane Thijs Wiersma (2:26.42), jättes selja taha sakslase Karl Herzogi (+0.00) ja prantslase Alban Picardi (+0.02). Eesti juunioride koondist saatis täielik ebaõnn, sest kõik tiimiliikmed kas kukkusid või jäid kukkumiste taha ja ei jõudnud enam grupile järele. Ainsana jõudis finišisse kahel korral kukkunud Sebastian Suppi (+3.52), kes sai 54. koha. Robert Sebastian Heinsar, Lukas Bobkin, Karel Gustav Rei, Glen Gregory Kõiv ja Hugo-Hendrik Orav tulemust kirja ei saanud, kuid kõik on terved.

Naiste 143,1-kilomeetrisel sõidul teenis esikoha sakslanna Franziska Koch (FDJ United - SUEZ), kes alistas otsustavatel meetritel hollandlanna Marianne Vosi (Team Visma | Lease a Bike).

Kuus sekundit hiljem ületas joone valitsev meister Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma | Lease a Bike), tunamullune võitja Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) saavutas neljanda koha, aga kaotas võitjale pooleteise minutiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo