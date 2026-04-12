Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

Eesti korvpallikoondislase Sander Raieste koduklubi Murcia teenis Hispaania kõrgliigas oma hooaja 19. võidu, kuid eestlane jättis mängu vahele. Henri Drell ja Badalona pidid aga kaotusega leppima.

Murcia võõrustas 26. mänguvoorus Granadat ning saavutas teise veerandi lõpus 15-punktilise edu, mille külalised lihvisid kolmandal veerandil aga neljale silmale. Otsustaval veerandil sai aga Murcia uuesti hoo sisse ning realiseeris lõpuks kindla 107:91 (28:23, 32:24, 15:23, 32:21) võidu.

Üleplatsimees oli Murcia mängujuht David DeJulius, kes tegi 31 punkti ja 11 resultatiivse sööduga vinge kaksikduubli. Tiim teatas enne mängu, et Raieste ja Dylan Ennis jätavad mängu vahele, aga põhjust ei jagatud.

Henri Drell ja Badalona said pühapäeval aga üllatusliku kaotuse, kui pidid võõrsil tunnistama Manresa paremust tulemusega 87:77 (18:17, 21:20, 23:19, 25:21). Drell sai väljakule 16 minutiks ning kogus selle ajaga kaks punkti (kahesed 0/2, kolmesed 0/1, vabavisked 2/2) ja kolm lauapalli.

Badalona tsenter Michael Ruzic viskas 18 punkti ja haaras seitse lauapalli, võitjate eest viskasid nii Eli Brooks kui ka Alejandro Reyes 17 punkti, Ferran Bassas lisas omalt poolt veel 16.

Murcia jätkab 19 võidu ja seitsme kaotusega liigatabelis teise koha heitluses, jäädes Valenciast (20-6) vaid võidu kaugusele. Badalona on 16 võidu ja kümne kaotusega seitsmendal kohal, aga peab eemal hoidma Unicajat ja Bilbaod (15-11), kes võitlevad viimasel play-off'i kohal.