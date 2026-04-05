Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

Wilderi ja Chisora matš kujunes raskete rusikatega raskekaallastele omaselt tõeliseks madinaks. Esimeses raundis leidis aset ebatavaline hetk, kui Wilder surus keharaskuse köitel oleva Chisora peale ning mehed oleks peaaegu ringist välja kukkunud. Kaheksandas raundis tabas 42-aastane Chisora võimsa hoobiga, aga kaks aastat noorem Wilder vastas metsiku valanguga, mis saatis briti köitele ja seejärel pikali.

Võitja selgus kohtunike otsusel ning kolmest kohtunikust kaks pidasid paremaks Wilderit, kes teenis oma karjääri 45. võidu. Kahel korral maailmameistri vöö eest võidelnud Chisora teatas enne matši, et see jääb tema karjääri viimaseks.

2015. aastal WBC maailmameistriks kerkinud Wilder aga niipea lõpetada ei plaani ning ameeriklane on võtnud sihikule teise Suurbritannia staari. Nimelt istus laupäeval ringi ääres kahekordne maailmameister Anthony Joshua, kes pole pärast traagilist õnnetust detsembris kuigi palju avalikkuse ees käinud.

BBC kirjutas, et Wilder kõndis pärast võitu 36-aastasest Joshuast mööda ning esitas britile väljakutse. "Teeme ära!" ütles ameeriklane rivaalile.

Wilder ütles pärast matši, et vigastas paremat kätt ning peab tõenäoliselt mõnda aega taastuma, aga kohtumist Joshuaga on oodatud aastaid. Joshua alistas detsembris võimsa nokaudiga juutuuberi Jake Pauli ning esitas seejärel väljakutse Tyson Furyle, kuid Fury kohtub aprillis venelase Arslanbek Makhmudov.

Joshua on viimased nädalad treeninud koos Ukraina tähe Oleksandr Ussõkiga, kes kaitseb 23. mail Giza püramiidide kõrval oma tiitleid kikkpoksija Rico Verhoeveni vastu.