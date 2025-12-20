X!

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

Poks
Poks

Endine profipoksi raskekaalu maailmameister ja Londoni olümpiavõitja Anthony Joshua alistas Miamis toimunud poksimatšis juutuuberi Jake Pauli.

Paul kasutas esimesi raunde, et Joshua ümber ringi joosta ja lähikontakti vältida, aga viiendas raundis lõi Joshua kahel korral ameeriklase põrandale.

Tümitamine jätkus kuuendas raundis, kus Joshua tabas Pauli nii võimsa paremhaagiga, et juutuuber ei suutnud enam püsti tõusta. Matši järel õnnestus Paulil siiski omal jalal ringist lahkuda.

Joshua tabas Pauli kokku 48. korral, Paul sai kirja vaid 16 lööki. "See ei olnud minu parim esitus. Eesmärk oli Paul paigale saada ja talle haiget teha. Sellega läks oodatust kauem aega, kuid lõpuks leidis minu parem käsi õige koha," sõnas Joshua, kes esitas seejärel väljakutse Tyson Furyle.

"Tule ja võitle mõne kõva mehega. Kui sa oled tõesti nii kõva mees nagu arvad, siis astu minuga ringi," ütles Joshua oma rivaalile.

Paul jäi kaotusest hoolimata matšiga rahule. "Minu lõualuu on kindlasti katki. Aga see oli kõva lahing. Sain ühe korraliku keretäie tõeliselt tipptegijalt. Ma tulen veel tagasi ja ühel hetkel võidan meistrivöö," sõnas juutuuber.

36-aastane Joshua teenis profikarjääri 29. võidu, kaotusi on tal neli. Pauli saldo on nüüd 12 võitu ja kaks kaotust.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Täna otse
13.00
ETV
Laskesuusatamise MK-etapp Le Grand Bornandis. Naiste 10 km jälitussõit
15.30
ETV
Laskesuusatamise MK-etapp Le Grand Bornandis. Meeste 12,5 km jälitussõit

viimased uudised

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

08:35

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

08:06

TÄNA OTSE | Kas Ermits murrab taas esikümnesse?

19.12

Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

ETV spordisaade, 19. detsember

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

19.12

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

19.12

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste

19.12

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Zunte jäi MK-etapil ülinapilt teise laskumise võiduta

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo