Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

Paul kasutas esimesi raunde, et Joshua ümber ringi joosta ja lähikontakti vältida, aga viiendas raundis lõi Joshua kahel korral ameeriklase põrandale.

Tümitamine jätkus kuuendas raundis, kus Joshua tabas Pauli nii võimsa paremhaagiga, et juutuuber ei suutnud enam püsti tõusta. Matši järel õnnestus Paulil siiski omal jalal ringist lahkuda.

Joshua tabas Pauli kokku 48. korral, Paul sai kirja vaid 16 lööki. "See ei olnud minu parim esitus. Eesmärk oli Paul paigale saada ja talle haiget teha. Sellega läks oodatust kauem aega, kuid lõpuks leidis minu parem käsi õige koha," sõnas Joshua, kes esitas seejärel väljakutse Tyson Furyle.

"Tule ja võitle mõne kõva mehega. Kui sa oled tõesti nii kõva mees nagu arvad, siis astu minuga ringi," ütles Joshua oma rivaalile.

Paul jäi kaotusest hoolimata matšiga rahule. "Minu lõualuu on kindlasti katki. Aga see oli kõva lahing. Sain ühe korraliku keretäie tõeliselt tipptegijalt. Ma tulen veel tagasi ja ühel hetkel võidan meistrivöö," sõnas juutuuber.

36-aastane Joshua teenis profikarjääri 29. võidu, kaotusi on tal neli. Pauli saldo on nüüd 12 võitu ja kaks kaotust.