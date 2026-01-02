Joshua autojuhile esitati süüdistus traagilise õnnetuse põhjustamises

20. detsembril Jake Pauli alistanud ning karjääri suurima palgapäeva teeninud Joshua reisis suure šõumatši järel Nigeeriasse, kuid tähistav reis sai 29. detsembril tõeliselt kurva lõpu, kui poksitäht ja tema kaks tiimiliiget sattusid autoõnnetusse. Joshua ja sohver pääsesid vigastustega, aga õnnetus nõudis Latif Ayodele ja Sina Ghami elu.

Ayodele oli Joshua eratreener ning Ghami vastutas Joshua füüsilise vormi ja taastumise eest, nad olid koostööd teinud üle kümne aasta. Poksija viidi õnnetuse järel haiglasse, aga raskekaalu eksmaailmameister lasti 31. detsembril koju taastuma.

Reedel esitasid Nigeeria võimud mehi sõidutanud Adeniyi Mobolaji Kayodele süüdistuse. 46-aastane autojuht viidi samuti pärast õnnetust haiglasse, aga liikus sealt neljapäeval edasi politsei vahi alla. Politsei teatel tegi Kayodele ohtlikke manöövreid ning põhjustas õnnetuse, kui auto rehv lubatud piirkiirust ületades lõhkes.

Juhile esitati kokku neli süüdistust, üks neist oli kehtiva juhiloata sõitmise eest.

Nigeeria meedia kirjutas, et Joshua käis oma emaga koos lahkunud sõpradele austust avaldamas, 36-aastane poksija pole ise juhtunut avalikult kommenteerinud.