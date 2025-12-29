Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

Traagiline intsident leidis aset Oguni osariigis ja kohaliku politsei teatel põrkas Joshua juhitud auto kokku teise sõidukiga. Nigeeria päritolu britt viidi haiglasse ja võimud uurivad õnnetuse üksikasju.

Inglismaal sündinud, kuid nigeerlastest vanemate poeg on oma päritoluriigiga tihedates sidemetes ja õppis lapsena seal asuvas internaatkoolis, mis jääb õnnetuspaigast vähem kui saja kilomeetri kaugusele.

Vähem kui nädal tagasi kohtus Joshua poksimatšis ameeriklasest suunamudija Jake Pauli ja lõi ta kuuendas raundis nokauti. Eelnevalt polnud 36-aastane britt enam kui aasta poksimatšides osalenud.

Profipoksimaailmas levivate juttude kohaselt peaks Joshua aga järgmisel aastal asuma ringis vastamisi oma kauaaegse rivaali ja kaasmaalase Tyson Furyga.