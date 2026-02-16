X!

Poksikuulsus Ussõk ERR-ile: Rahvusvaheline olümpiakomitee näitas üles nõrkust

Poks
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Poks

Tallinna külastas esmaspäeval poksi raskekaalu kahekordne absoluutne maailmameister ja Londoni olümpiavõitja ukrainlane Oleksandr Ussõk, kes arutas siinse poksikogukonnaga ala arendamise plaane.

Oleksandr Ussõk, kes eelmisel suvel teist korda poksi raskekaalu absoluutseks maailmameistriks krooniti, saabus Tallinnasse Kalevi poksiklubi kutsel. Noorte poksijate jaoks oli kohtumine praeguse aja ühe edukaima poksijaga toredaks üllatuseks ning Ukraina vägilane sai tublisti pilte teha ja autogramme jagada.

"Mu Eesti sõbrad kutsusid mind siia, et rääkida spordi ja poksi arendamisest ja vastastikusest kogemuste vahetamisest. Tean, et siin treenivad ka paljud meie Ukraina poisid, kes on pidanud meie riigist sõja tõttu lahkuma ja saavad nüüd siin trenni teha," rääkis Ussõk.

"See on suurepärane, kui inimesed teineteist spordi kaudu abistavad. Poksiringis võitleme nagu sportlased ikka, aga pärastpoole sööme koos õhtust ja arutame, kuidas sai teineteisele hoope jagatud," lisas ta.

Londoni olümpiamängudel raskekaalus pronksi võitnud Ussõki sõnul on praegusel taliolümpial näha rahvusvahelise olümpiakomitee kallutatust, mida kõige paremini illustreerib skeletonisõitja Vladõslav Heraskevõtši diskvalifiteerimise juhtum.

"Meie skeletonisõitja näitas tõelist südametunnistust ja iseloomu, kuigi pidi oma tuleviku sportlasena sellele ohvriks tooma. Kuigi mina isegi ei usu, et see nii on. Jumal tasub talle selle eest, võib-olla kahe tulevase kuldmedali, pika karjääri või millegi muuga. Jumal armastab inimesi, kes endale kindlaks jäävad," sõnas Ussõk.

"Aga ROK-i kohta tahan öelda, et nad näitasid üles nõrkust, mis iseloomustab inimesi, kes tegutsevad kellegi teise käsul. Mul ei saa olla teistsugust arvamust, sest nägin pärast seda juhtumit veel teisigi sportlasi sarnaste sõnumitega esinemas, kuid neid ei karistatud."

Ussõk ootab ta pikisilmi Vene agressioonisõja lõppu ning oma riigi üles ehitamist. "Oleksandr Usõki unistus on see, et meie riigis toimuv õudus lõppeks nii pea kui võimalik ja et me võiks oma ilusat riiki taas uues kuues üles ehitama asuda. Kõik võetakse jõuga. Peame ka ise tugevad olema ja tugevana ka jätkama. Olen täiesti veendunud, et meil läheb kõik hästi. Peame lihtsalt oma riigi puhtaks pesema. Ja kõik!".

Toimetaja: Henrik Laever

üles
