X!

Uku Jürjendal pidas maha ühistreeningu Tyson Furyga

Poks
Uku Jürjendal
Uku Jürjendal Autor/allikas: err
Poks

Eesti poksiäss Uku Jürjendal sai Tais treeninglaagris hindamatu võimaluse – ta pidas maha treeningu koos legendaarse Tyson Furyga, kes plaanib aprillis pensionipõlve vähemalt mõneks ajaks maha jätta ning tagasi võistlusringi astuda.

"Furyga koos treenimise mõte tekkis kohe, kui kuulsin, et ta valmistub comeback'iks ja teeb 12-nädalase laagri Pattayal," selgitas Jürjendal Õhtulehele ühistreeningu tagamaid.

"Olles ise taastus- ja treeninglaagris samas linnas, hakkasime arutama võimalusi, kuidas legendiga koos treenima saaks hakata. Läbi minu tiimi õnnestus leida kontakt Fury omaga, kes oli koostööks kohe valmis," lisas ta.

Jürjendal kinnitas, et varasemat kokkupuudet tal Furyga ei olnud, kuid ootused said igatahes kuhjaga täidetud. "Sellise kaliibriga maailmastaari ja poksijaga treenimine oli mulle esmakordne, aga väga arendav ja kasulik."

Tyson Fury. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Fury on kahekordne raskekaalu maailmameister, kelle kontol on praeguse seisuga 34 võitu, kaks kaotust – mõlemad Oleksandr Ussõkile – ja üks viik. Lisaks sellele on ta aga ka inimesena siiras ja meeldiv, sõnas Jürjendal.
"Mees on kõva huumorisoonega ja naljast treeningu kestel puudust ei tulnud," tundis eestlane heameelt. Loe pikemalt Õhtulehest.

Eelmise aasta alguses oma poksikarjääri lõppenuks kuulutanud Fury kinnitas kolmapäeval, et naaseb poksiringi ja läheb 11. aprillil vastamisi Venemaa lipu all võistleva Arslanbek Mahmudoviga.

36-aastane Mahmudov on võitnud 23 profimatšist 21 ja neist koguni 19 nokaudiga. Möödunud aastal alistas ta kohtunike ühehäälse otsusega britt David Alleni ja tehnilise nokaudiga jamaikalase Ricardo Browni.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

15:40

"100 suusatundi" tõi kokku 1500 osalejat ja avas üle Eesti 700 km terviseradu

15:14

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

14:41

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

14:06

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

13:51

Uku Jürjendal pidas maha ühistreeningu Tyson Furyga

13:12

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

11:30

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

28.01

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50. Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam Uuendatud

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti Uuendatud

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

28.01

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel Uuendatud

28.01

Glinka võitis kunagist maailma tipp-50 mängijat

28.01

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo