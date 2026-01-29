Uku Jürjendal pidas maha ühistreeningu Tyson Furyga

Eesti poksiäss Uku Jürjendal sai Tais treeninglaagris hindamatu võimaluse – ta pidas maha treeningu koos legendaarse Tyson Furyga, kes plaanib aprillis pensionipõlve vähemalt mõneks ajaks maha jätta ning tagasi võistlusringi astuda.

"Furyga koos treenimise mõte tekkis kohe, kui kuulsin, et ta valmistub comeback'iks ja teeb 12-nädalase laagri Pattayal," selgitas Jürjendal Õhtulehele ühistreeningu tagamaid.

"Olles ise taastus- ja treeninglaagris samas linnas, hakkasime arutama võimalusi, kuidas legendiga koos treenima saaks hakata. Läbi minu tiimi õnnestus leida kontakt Fury omaga, kes oli koostööks kohe valmis," lisas ta.

Jürjendal kinnitas, et varasemat kokkupuudet tal Furyga ei olnud, kuid ootused said igatahes kuhjaga täidetud. "Sellise kaliibriga maailmastaari ja poksijaga treenimine oli mulle esmakordne, aga väga arendav ja kasulik."

Tyson Fury. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Fury on kahekordne raskekaalu maailmameister, kelle kontol on praeguse seisuga 34 võitu, kaks kaotust – mõlemad Oleksandr Ussõkile – ja üks viik. Lisaks sellele on ta aga ka inimesena siiras ja meeldiv, sõnas Jürjendal.

"Mees on kõva huumorisoonega ja naljast treeningu kestel puudust ei tulnud," tundis eestlane heameelt. Loe pikemalt Õhtulehest.

Eelmise aasta alguses oma poksikarjääri lõppenuks kuulutanud Fury kinnitas kolmapäeval, et naaseb poksiringi ja läheb 11. aprillil vastamisi Venemaa lipu all võistleva Arslanbek Mahmudoviga.

36-aastane Mahmudov on võitnud 23 profimatšist 21 ja neist koguni 19 nokaudiga. Möödunud aastal alistas ta kohtunike ühehäälse otsusega britt David Alleni ja tehnilise nokaudiga jamaikalase Ricardo Browni.