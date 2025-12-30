Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

Traagiline intsident juhtus esmaspäeval Oguni osariigis ja kohaliku politsei teatel põrkas maastur, kus oli ka Joshua, kokku tee ääres seisnud rekkaga. Politsei sõnul kaotas maasturijuht möödasõitu sooritades auto üle kontrolli, ilmselt oli põhjuseks liiga suur sõidukiirus.

Joshua oli õnnetuse järel väidetavalt kümme minutit teadvuseta, kuid pääses siiski suuremate vigastusteta. Sündmuskohalt avaldatud videotest on näha, kuidas poksija kõnnib omal jalal politseiautosse.

Sõidukijuht pääses samuti suuremate vigastusteta, kuid kaks inimest hukkusid. Joshua promootor avaldas, et hukkunud olid poksija tiimiliikmed Latif Ayodele ja Sina Ghami. "Sügava kurbusega teatame, et on kinnitatud, et kaks lähedast sõpra ja tiimiliiget Sina Ghami ja Latif Ayodele on traagiliselt hukkunud," teatas promootor Matchroom Boxing. "Saame kinnitada, et Anthony sai õnnetuses vigastada ning ta viidi haiglasse kontrolli. Ta on stabiilses seisus ja jääb haiglasse jälgimisele."

Ghami vastutas Joshua füüsilise vormi ja taastumise eest, nad olid koostööd teinud üle kümne aasta. Ayodele oli Joshua eratreener.