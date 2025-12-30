X!

Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

Selline nägi pärast õnnetust välja maastur, milles Anthony Joshua ja tema tiimiliikmed viibisid
Selline nägi pärast õnnetust välja maastur, milles Anthony Joshua ja tema tiimiliikmed viibisid Autor/allikas: SCANPIX/AP
Profipoksi raskekaalu eksmaailmameistri Anthony Joshua promootor kinnitas, et esmaspäeval Nigeerias juhtunud liiklusõnnetuses hukkunud olid Joshua tiimiliikmed.

Traagiline intsident juhtus esmaspäeval Oguni osariigis ja kohaliku politsei teatel põrkas maastur, kus oli ka Joshua, kokku tee ääres seisnud rekkaga. Politsei sõnul kaotas maasturijuht möödasõitu sooritades auto üle kontrolli, ilmselt oli põhjuseks liiga suur sõidukiirus.

Joshua oli õnnetuse järel väidetavalt kümme minutit teadvuseta, kuid pääses siiski suuremate vigastusteta. Sündmuskohalt avaldatud videotest on näha, kuidas poksija kõnnib omal jalal politseiautosse.

Sõidukijuht pääses samuti suuremate vigastusteta, kuid kaks inimest hukkusid. Joshua promootor avaldas, et hukkunud olid poksija tiimiliikmed Latif Ayodele ja Sina Ghami. "Sügava kurbusega teatame, et on kinnitatud, et kaks lähedast sõpra ja tiimiliiget Sina Ghami ja Latif Ayodele on traagiliselt hukkunud," teatas promootor Matchroom Boxing. "Saame kinnitada, et Anthony sai õnnetuses vigastada ning ta viidi haiglasse kontrolli. Ta on stabiilses seisus ja jääb haiglasse jälgimisele."

Ghami vastutas Joshua füüsilise vormi ja taastumise eest, nad olid koostööd teinud üle kümne aasta. Ayodele oli Joshua eratreener.

Latif Ayodele (vasakult), Anthony Joshua ja Sina Ghami Autor/allikas: Sotsiaalmeedia

Toimetaja: Maarja Värv

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

