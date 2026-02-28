Ussõk kaitseb Giza püramiidide kõrval tiitlit kikkpoksija vastu
Ukrainlasest profipoksi raskekaalu valitseja Oleksandr Ussõk kaitseb oma WBC meistrivööd 23. mail Egiptuses Giza püramiidide juures toimuvas matšis kikkpoksija Rico Verhoeveni vastu.
39-aastane Ussõk oli viimati poksiringis eelmise aasta juulikuus, kui alistas briti Daniel Dubois' ja sai enda kätte kõik neli tähtsaimat raskekaalu meistrivööd (WBC, WBA, WBO, IBF).
Mullu novembris pidi ukrainlane WBO vöö loovutama, sest ei soovinud vastamisi minna organisatsiooni määratud kohustusliku vastasega. Ussõk ütles seejärel, et tahab kohtuda USA vägilase Deontay Wilderiga, aga reedel selgus, et tema järgmiseks väljakutsujaks on hoopis Hollandist pärit kikkpoksi suurkuju Rico Verhoeven.
"Mul on sügav austus iga inimese vastu, kes jõuab oma spordialal maailma tippu. Rico on üks neist. Ta on võimas sportlane ja suurepärane meister," kommenteeris Ussõk. "Ma austan tema teekonda. Ta on kikkpoksi kuningas, aga nüüd me poksime. Poksis on omad reeglid ja oma kuningad," lisas ukrainlane.
36-aastane Verhoeven on võitnud oma 76 profimatšist 66, kusjuures alates 2015. aastast on ta püsinud alistamatuna. Hollandlane on varasemalt poksiringi sattunud korra, kui sai 2014. aasta kevadel nokaudiga jagu ungarlasest Janos Finferast.
Verhoeven ütles, et on saavutanud kikkpoksis kõik, mida soovis ning ihkab uut väljakutset. "Ussõk on poksi vaieldamatu kuningas. See on täpselt selline väljakutse, mis mind köidab. Parim versus parim," sõnas hollandlane.
Verhoeven held the Glory heavyweight title for 4,220 days, with 13 successful title defenses from… pic.twitter.com/03SYe3V7mr
Toimetaja: Henrik Laever