Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

Eelmise aasta alguses oma poksikarjääri lõppenuks kuulutanud britt Tyson Fury teatas, et naaseb tänavu poksiringi. Vastast veel välja kuulutatud ei ole.

2025. aasta jaanuaris, pärast teist kaotust Oleksandr Ussõkile teatas Fury, et lõpetab oma karjääri, kuid juba siis kahtlustati, et endine raskekaalu maailmameister muudab tõenäoliselt oma meelt.

Nüüd see juhtuski ja 37-aastane Fury tegi pühapäeval ühismeediasse postituse, milles kuulutas välja, et naaseb poksiringi. "2026 on see aasta. Olen natuke aega eemal olnud, aga olen nüüd tagasi. 37 aastat vana ja ikka virutan. Teistele molli andmise eest raha saamisest paremat asja ei ole," kirjutas Fury.

Ta on ka varasemalt oma karjääri lõpetanud ning seejärel naasnud: 2022. aasta kevadel alistas ta Wembley staadionil Dillian Whyte'i ja jättis poksiga hüvasti, kuid võitles juba kuus kuud hiljem Derek Chisoraga.

Pole teada, kellega Fury oma tagasitulekumatšis vastamisi läheks, aga BBC kirjutas, et teadaolevalt oli Saudi Araabia valitsus huvitatud Fury ja Anthony Joshua vastakuti panemisest. Plaani järgi oleksid mõlemad aasta esimeses pooles pidanud ühe matši ning aasta lõpus oleks aset leidnud kauaoodatud brittide vastasseis. Joshua sattus aga hiljuti Nigeerias autoõnnetusse, mis nõudis kahe lähedase sõbra elu ja ta pole kommenteerinud, kas plaanib oma karjääri jätkata.

Fury on varasemalt välja öelnud, et tahaks võimalust veelkord Ussõkilt tiitleid võita, aga ukrainlane rääkis detsembris, et tahaks poksida hoopis Deontay Wilderiga. Kui Fury tahab Ussõkit endaga ringi sundida, võiks ta alustada WBO meistrivööd kandvast Fabio Wardleyst.