Ussõk tahab matši Wilderiga: ta on esimene valik

38-aastasest Ussõkist sai eelmise aasta kevadel esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul, kuid ta loovutas seejärel ühe tiitli, et Tyson Furyga korduskohtumine pidada. Ukrainlane võitis ka selle ning ühendas augustis taaskord neli vööd, kui lõi viiendas raundis briti Daniel Dubois'i nokauti.

Ussõk loovutas aga hiljuti jälle ühe oma vöödest, sest ei soovinud minna World Boxing Organizationi (WBO) määratud kohustusliku vastasega. Pärast matši Dubois'iga ütles ukrainlane, et ei ole veel järgmises vastases kindel ja kuigi ta mainis uus-meremaalast Joseph Parkerit, on selge, et Ussõk jahib suurema tuluga matše.

Esmaspäeval ütles ukrainlane välja, et tahab vastamisi minna USA vägilase Deontay Wilderiga. "Olen oma tiimiga rääkinud ja tema on meie esimene valik. Ma tahan võidelda Deontay Wilderiga, see oleks kõige huvitavam. Ta on maailmameistri masti mees. Väga kuulus ja tugev mees, kes kuulub viimase kümnendi parimate raskekaalude sekka," selgitas Ussõk.

Widler alustas oma profikarjääri 2008. aastal, kui oli amatöörina Pekingi olümpiamängudel pronksi võitnud. 2010-ndate lõpus sai temast poksi üks suuremaid tähti, kui ameeriklane teenis jõhkrate nokautidega karjääri alustuseks 39 järjestikust võitu.

Siis läks ta vastamisi Tyson Furyga ning matši tulemuseks jäi viik, kuigi Wilderil oli võimalusi vastane nokauteerida. Sellest vastasseisust kujunes kolme aastaga triloogia, kuid Fury võitis teise ja kolmanda matši. Pärast neid matše on Wildder teeninud kaks võitu ning kaks kaotust ja paistab, et ameeriklase karjäär kulgeb lõpu poole, aga ta on kahtlemata üks tuntumaid raskekaallasi maailmas.