Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

Kimi Antonelli
Vormel-1 MM-hooaja neljanda etapi Miamis võitis 19-aastane itaallane Kimi Antonelli (Mercedes), kellele on see juba kolmandaks järjestikuseks triumfiks.

Pühapäevast põhisõitu esikohalt alustanud Antonelli loovutas avaringil liidripositsioonil Ferrari sõitjale Charles Leclercile, aga sai selle kohe tagasi ning läks siis peamiselt konkurendilt Lando Norriselt (McLaren) lõplikult eest pärast viimase boksipeatust 28. ringil.

Noore itaallase järel lõpetas Norris teisena ning briti meeskonnakaaslane Oscar Piastri teenis kolmanda koha. Leclerc tegi viimasel ringil pirueti ja langes kuuendaks, temast möödusid George Russell (Mercedes) ja viiendaks kerkinud Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli on nüüd järjest võitnud Shanghai, Suzuka ja Miami etapi ning temast sai Damon Hilli ja Mika Häkkineni järel kolmas sõitja, kes on oma kolm esimest F1 võitu teeninud järjestikustel etappidel.

MM-sarja kokkuvõttes on Antonellil nüüd 100 punkti, teisel kohal on Russell 80 ja kolmandal Leclerc 63 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

