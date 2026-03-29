Milwaukee üheksa hooaega kestnud seeria lõppes suure kaotusega

Stephon Castle kogus läänekonverentsis teisel kohal oleva Spursi (56-18) võidumängus 22 punkti, 10 lauapalli ja 10 resultatiivse sööduga kolmikduubli, liiga kõige väärtuslikuma mängija auhinda sihtiv Victor Wembanyama panustas võitu 23 punkti ja 15 lauapalliga.

Bucks on idakonverentsis 29 võidu ja 44 kaotusega 11. kohal ning ei saa sel hooajal enam play-off'i koha nimel heidelda. 2021. aasta NBA meister jõudis play-off'i üheksal eelmisel hooajal, sellest paremini on toimetanud vaid Boston Celtics, kes on mänginud play-off'is 11 järjestikusel hooajal.

Kolmikduubliga sai laupäeval hakkama ka Chicago Bullsi (29-45) tagamängija Josh Giddey, kes kogus oma meeskonna kasuks 18 punkti, 13 lauapalli ja 10 korvisöötu. Bulls pidi aga tunnistama Memphis Grizzliesi (25-49) 125:124 paremust.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons (54-20) alistas 109:87 Minnesota Timberwolvesi (45-29), Tobias Harris viskas 18 punkti. Idas viiendat kohta jahtiv Philadelphia 76ers (41-33) alistas Tyrese Maxey 26 punkti, 8 resultatiivse söödu ja 7 lauapalli toel 118:114 Charlotte Hornetsi (39-35).