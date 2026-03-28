James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

LeBron ja Bronny James
NBA skoorikuningas LeBron James ja tema poeg Bronny tegid öösel vastu laupäeva ajalugu, kui isa jagas pojale resultatiivse söödu. NBA ajaloos pole sellist olukorda varem ette tulnud.

Isa ja poeg läksid koduväljakul Brooklyn Netsi vastu koos teise veerandi alguses väljakule ning neli minutit hiljem tabas 21-aastane Bronny kolmese, millele andis resultatiivse söödu tema enda isa. Rünnakul enne seda oli 41-aastane James ise korvi alt punkte toonud. Peamiselt NBA G-liigas mängiv Bronny on sel hooajal mänginud 33 mängus, aga on saanud märtsis Lakersi eest platsile viies mängus.

Lakers alistas kodupubliku ees Brooklyni 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15), Luka Doncic kogus võidumängus 41 punkti, kaheksa lauapalli, kolm korvisöötu, ühe vaheltlõike ja ühe bloki. Austin Reaves lisas omalt poolt 26 silma ja kaheksa lauda, LeBron James 14 punkti, kaheksa korvisöötu ja kuus lauapalli. Poja arvele jäigi nelja ja poole minutiga üks kolmene.

Lakers (48-26) jätkab läänekonverentsis kolmandal tabelireal, aga peab koha säilitamiseks tõrjuma Denver Nuggetsit (47-28), kes jääb lääneranniku klubist ühe võidu kaugusele.

Nuggets võõrustas Utah Jazzi ning läks avaveerandi lõpus 12 punktiga juhtima, aga mängis poolajapausiks edu maha ning jäi teisel poolajal ise tagaajaja rolli. Jazz juhtis kolmandal veerandil 14 punktiga ning seitse minutit enne mängu lõppu veel 13 punktiga, aga Denver lõpetas kohtumise suurepäraselt ning realiseeris 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24) võidu.

Nuggetsi staar Nikola Jokic tegi neljandat mängu järjest kolmikduubli, kui kogus 33 punkti, 15 lauapalli ning 12 korvisöötu. Jamal Murray lisas omalt poolt 31 puntki, 14 korvisöötu ja kuus lauapalli. Jazzi parim oli 25 punkti kogunud Kyle Filipkowski, Cody Williams panustas 24 silmaga. Soomlane Lauri Markkanen on olnud sel hooajal hädas vigastustega ning võibki hooaja lõpuni platsi kõrvale jääda.

Tulemused:
Indiana - LA Clippers 113:114
Cleveland - Miami 149:128
Boston - Atlanta 109:102
Oklahoma City - Chicago 131:113
Memphis - Houston 109:119
Toronto - New Orleans 119:106
Portland - Dallas 93:100
Golden State - Washington 131:126

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo