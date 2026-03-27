Detroit Pistons trügib idakonverentsi võidu suunas

Viimasel perioodil vahe otsustavaks venitanud Detroidi resultatiivseim oli 30 punkti, kümne lauapalli ja seitsme tulemusliku sööduga Jalen Duren. Kevin Huerter abistas teda 22 punktiga, Daniss Jenkins lisas 19 silma ja üheksa resultatiivset söötu.

New Orleansi parimaks kerkis 21 punktiga Zion Williamson, kaksikduubel (11 punkti ja 11 lauapalli) kirjutati Derik Queeni nimele. Saddiq Bey panus oli 17 punkti.

Tänavu 53 mängu võitnud ja 20 kaotanud Detroit Pistons on ühtlasi ka ainus võistkond idakonverentsis, kes on kindlustanud koha play-off faasis. Läänes on sama kindel Oklahoma City Thunderil (57-16) ja viimased üheksa kohtumist võitnud San Antonio Spursil (55-18). Mõlemal on tagatud ka divisjoni tiitel.

Läänes on selgunud ka kõik võistkonnad, kes pääsevad vähemalt play-in formaadile. Kindlasti ei näe sõelmängudel New Orleans Pelicansi, Memphis Grizzliest, Dallas Mavericksi, Utah Jazzi ega Sacramento Kingsi.

Ülejäänud kahes neljapäeval peetud mängus saatis edu samuti koduvõistkondi: Charlotte Hornets alistas New York Knicksi 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27) ja Orlando Magic oli üle Sacramento Kingsist 121:117 (39:30, 26:29, 28:31, 28:27).