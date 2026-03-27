Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Belgias peetud Rahvuste Karika sarja kuuluval meesjuunioride ühepäevasõidul E3 Saxo Classic (135,8 km) pälvis Sebastian Suppi (MIX Cannibal-Victorious/Java-Start) 18. koha.

Suppi sõnul oli tal tunne hea, jõudu jätkus ja ta püsis kogu sõidu grupi eesotsas. "Proovisin paar korda ka ise eest saada, aga ei õnnestunud," rääkis eestlane võistluse järel. "Lõpus vedasin tiimikaaslase Mikolaj Legieci sprindiks lahti ja ta pälvis kolmanda koha. Olen oma sooritusega rahul ja ootan järgmisi sõite."

Poolakat Legieci edestasid vaid itaallane Brandon Fedrizzi ja šveitslane Noah Schnyder. Eesti juunioride koondisele ei alanud Belgia klassikute hooaeg kõige paremini. Glen Gregory Kõiv ja Hugo-Hendrik Orav tegid küll tugevat sõitu, ent võeti üheksa kilomeetrit enne finišit maha, kuna vahe esimestega oli kasvanud ligi kolmele minutile.

"Sellel võistlusel oli väga palju kukkumisi nii ees kui taga ja vahed tulid lihtsalt sisse," nentis koondise peatreener Alo Jakin.

Kukkumisse jäid ka kolm eestlast Robert Sebastian Heinsar, Karel Gustav Rei ja Niklas Lond. Neist viimane viidi haiglasse, kus tema jalale tehti õmblused. Õhtuks oli Lond õnnelikult kodus ja valmis varsti taas võistluskarusellile naasma.

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

