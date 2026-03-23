Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

Markus Ilver.
Markus Ilver. Autor/allikas: jesinfoto/Tartu Ülikool Maks & Moorits/Facebook
Eesti-Läti korvpalliliigas põhiturniiri võitnud Tartu Ülikool Maks & Moorits tagas esmaspäeval koha nelja parema seas.

Tartu Ülikool alistas veerandfinaalseeria avamängus Pärnu Transcomi 80:71 ja võitis trilleriks kujunenud teise mängu võõras saalis lisaajal 89:88 (16:20, 13:15, 23:20, 22:19, 15:14).

Normaalajal lahutas meeskondi maksimaalselt kaheksa punkti. Tartu Ülikool oli suurema osa mänguajast tagaajaja rollis, aga suutis poolteist minutit enne lõppu juhtima minna 68:67. Pärnu viigistas kaheksa sekundit enne lõppu Devin Harrise korvist seisu 74:74-le ning seejärel oli tartlastel viimase rünnaku õigus, kuid Robert Valge kolmene ei tabanud.

Lisaajal pääses Tartu Ülikool ette viie punktiga (81:76). Pärnu pööras pooleteist minutiga seisu enda kasuks 85:81. Malcolm Bernard ja Markus Ilver viisid külalised uuesti juhtima ja võidukorvi au kuulus Martin Paasojale, kes tabas otsustava kolmese 15 sekundit enne lisaaja lõppu.

Suurepärast visketabavust näidanud Ilver kogus võitjate parimana 29 punkti. Bernard pakkus mitmekülgse etteaste 22 punkti, 10 lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga. Paasoja arvele jäi 14 punkti ja kuus lauapalli.

Devin Harris viskas Pärnu kasuks 23 punkti ja jagas seitse tulemuslikku söötu. 23 punkti panustas ka Yusuf Mohamed.

Tartu Ülikool läheb poolfinaalis vastamisi kas Kalev/Cramo või Riia Zelliga. Selles paaris on seis viigis üks-üks ning otsustav kolmas kohtumine toimub kolmapäeval Nord Spordihoones.

