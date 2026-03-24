Wembanyama tegi taas särava esituse: olen MVP auhinna peale mõelnud küll

Spurs dikteeris võõrsil Miami Heati vastu mängutempot algusest peale ning läks poolajapausiks juhtima 18 punktiga, paisutades edu teisel poolajal mitmel korral 30-punktiliseks. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole külaliste kindel 136:111 (38:31, 38:27, 32:23, 28:30) võit.

San Antonio kindlustas ühtlasi kümme mängu enne hooaja lõppu Southwesti divisjonis esikoha, sest Houston Rockets jääb täpselt 11 võidu kaugusele. Viimati võidutses Spurs oma divisjonis 2016-17 hooajal, kui särki kandsid veel Tony Parker ja Manu Ginobili. Tim Duncan oli aasta enne seda karjääri lõpetanud.

Teda on veel liiga vara Spursi legendide sekka nimetada, aga Victor Wembanyama tegi taaskord võimsa esituse: prantslane kogus 26 minutiga 26 punkti, 15 lauapalli, viis blokki ja neli korvisöötu.

22-aastane tsenter ütles pärast mängu, et tahaks kõige väärtuslikuma mängija auhinda. Kihlveokontorid eelistavad veel Shai Gilgeous-Alexanderit ja Luka Doncicit. "Ma ütleksin, et praegu saab selle üle veel vaielda. Peakski saama, aga ma usun, et mina olen esikohal. Ma üritan teha nii, et hooaja lõpus ei oleks mingit debatti," sõnas Wembanyama.

Kaks aastat tagasi võitis Wembanyama aasta uustulnuka auhinna ja oleks tõenäoliselt mullu valitud liiga parimaks kaitsemängijaks, aga tõsine tervisemure lõpetas tema hooaja varakult. "Mu esimene argument oleks, et kaitse on 50 protsenti mängust ja seda ei võta MVP valimisel piisavalt arvesse. Usun, et olen kõige suurema mõjuga kaitsemängija liigas," sõnas prantslane. "Teine argument on see, et me olime lähedal Oklahoma City sweep'imisele (Spurs võitis tänavu Thunderi vastu viiest mängust neli), domineerisime nende algkoosseisu."

Spurs jätkab 54 võidu ja 18 kaotusega läänekonverentsis teisel kohal ja jääb sinna ka tõenäoliselt püsima, sest tiitlikaitsja Thunder (57-15) on kolme võidu kaugusel ja kolmandal kohal jätkav Lakers (46-26) jääb juba kaheksa võidu kaugusele.

Lakers on olnud suurepärases hoos ja võitnud alates märtsi algusest oma 14 mängust 12, aga öösel vastu teisipäeva tuli võõrsil tunnistada idakonverentsi esinumber Detroit Pistonsi paremust tulemusega 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23).

Mängu lõpp kujunes äärmiselt pingeliseks ja Austin Reaves viis Lakersi 30 sekundit enne lõpusireeni punktiga juhtima. Pistonsi kangelaseks kerkis ootamatult Daniss Jenkins, kes mängis mullu põhiturniiril seitse mängu. 24-aastane tagamängija skooris tiimi viimased kuus punkti, tabades kohe Reavesi viskele vastuseks ise keskpositsioonilt.

Karjääri parima mängu teinud Jenkins oli 30 punktiga Pistonsi resultatiivseim, lisaks jäi ta arvele kaheksa korvisöötu. Jalen Duren tegi 20 punkti ja 11 lauaga kaksikduubli. Luka Doncic kogus Lakersi eest 32 punkti, seitse lauda, kuus korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Reaves lisas omalt poolt 24 silma, LeBron James viskas 12 punkti ja jagas kümme söötu, aga kolmikduublist jäi üks lauapall puudu.

Lakers (46-26) jätkab läänes kolmandal tabelireal, Denver Nuggets ja Minnesota Timberwolves (mõlemad 44-28) jäävad kahe võidu kaugusele. Pistons (52-19) on idas ainsana play-off'i koha kindlustanud, Boston Celtics (47-24) ja New York Knicks (47-25) on viie võidu kaugusel.

NBA põhiturniir lõppeb 13. aprillil.

Tulemused:

Orlando - Indiana 126:128

Philadelphia - Oklahoma City 103:123

Atlanta - Memphis 146:107

Chicago - Houston 132:124

Utah - Toronto 127:143

Dallas - Golden State 131:137 (la)

Portland - Brooklyn 134:99

LA Clippers - Milwaukee 129:96