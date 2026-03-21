Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83.

Eelviimasel tõusul said ülejäänutelt eest ära Pogacar, Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ja Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Neist van der Poel ei suutnud teistega lõpuni koos sõita.

Finišisirgel jäid lähemale tulnud peagrupi ees esikohta jagama Pogacar ja Pidcock ning sloveeni jalg oli seitsmenda sõidutunni otsustavatel hetkedel pisut nobedam.

Tadej Pogačar has won Milano-Sanremo for the first time pic.twitter.com/9RHKcwNgbm — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 21, 2026

See tähendab, et Monumendi staatusesse kuuluvast viiest ühepäevasõidust on Pogacaril veel võit võtmata vaid Pariis-Roubaix' jõuproovil. Eelmisel aastal pidi ta seal tunnistama vaid van der Poeli paremust.

Milano-Sanremo sõidul ületas kolmandana lõpujoone belglane Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike; +0.04), kes edestas lõpuspurdis taanlast Mads Pederseni (Lidl - Trek) ja uusmeremaalast Corbin Strongi (NSN Cycling Team).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) jõudis lõpuni grupis, mis lõpetas 3.45 pärast võitjat. Protokolli läks kirja 83. koht.