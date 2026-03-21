Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83.

Tadej Pogacar ja Thomas Pidcock Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
Sloveenia jalgrattur Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) võitis oma kuuendal katsel maineka ühepäevasõidu Milano-Sanremo (298 km) ajaga 6:34.49.

Eelviimasel tõusul said ülejäänutelt eest ära Pogacar, Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ja Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Neist van der Poel ei suutnud teistega lõpuni koos sõita.

Finišisirgel jäid lähemale tulnud peagrupi ees esikohta jagama Pogacar ja Pidcock ning sloveeni jalg oli seitsmenda sõidutunni otsustavatel hetkedel pisut nobedam.

See tähendab, et Monumendi staatusesse kuuluvast viiest ühepäevasõidust on Pogacaril veel võit võtmata vaid Pariis-Roubaix' jõuproovil. Eelmisel aastal pidi ta seal tunnistama vaid van der Poeli paremust.

Milano-Sanremo sõidul ületas kolmandana lõpujoone belglane Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike; +0.04), kes edestas lõpuspurdis taanlast Mads Pederseni (Lidl - Trek) ja uusmeremaalast Corbin Strongi (NSN Cycling Team).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) jõudis lõpuni grupis, mis lõpetas 3.45 pärast võitjat. Protokolli läks kirja 83. koht.

Toimetaja: Siim Boikov

jalgrattauudised

18:44

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83.

10:42

Eesti U-23 ratturid lõpetasid Belgia ühepäevasõidul peagrupis

20.03

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

19.03

Tartu rattamaraton on tänavusest graveli maailmasarja osavõistlus

18.03

Kopecky teenis hooaja esimese võidu, Sander taasleidis enesekindluse

18.03

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

17.03

Eesti BMX-krossiratturid näitasid Euroopa karikasarjas kõrget taset

16.03

Jonas Vingegaard võitis maineka mitmepäevasõidu ja sai mitu särki

15.03

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

15.03

Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

14.03

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13.03

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

13.03

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

13.03

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

11.03

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

11.03

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

10.03

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

09.03

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

09.03

Kurits jõudis Hollandis kuue parema sekka

sport.err.ee uudised

20:05

VAATA OTSE | Ehammer püstitas uue maailmarekordi, kas Duplantis teeb sama? Uuendatud

19:42

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

19:09

Rae jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

18:44

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83.

18:33

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

18:22

Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi

17:06

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

16:50

Narva Trans sai viimase meeskonnana võidu kätte

16:14

Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

15:32

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

14:49

Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

14:13

Pikal klassikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

13:38

Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

13:02

FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

12:27

ManU kaotas teise koha heitluses väärtuslikke punkte

11:51

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

10:42

Eesti U-23 ratturid lõpetasid Belgia ühepäevasõidul peagrupis

09:37

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

08:41

Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

08:05

Tartu linnas hakkab sõitma olümpiabuss

