X!

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust

Korvpall
{{1773216300000 | amCalendar}}
Maaja Bratka ja Charlotte van Kleef
Maaja Bratka ja Charlotte van Kleef Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti naiste korvpallikoondis alistus Euroopa meistrivõistluste valikmängus võõrsil Hollandile 77:87 (20:15, 20:18, 21:30, 16:24) ja jätkab nelja kaotusega.

Esimene poolaeg möödus Eesti naiskonna juhtimisel. Parimal hetkel oldi ees kaheksa silmaga (33:25) ja avapoolaeg võideti 40:33. Kolmandal perioodil viskas Holland aga 30 silma ja pööras kohtumise enda kasuks.

Suurem osa viimasest veerandist oli kodunaiskonna edu alla kümne silma, aga Iris Vennema viimase sekundi keskväljalt teele saadetud vise sopsas korvi, siis kuulutas see Eesti naiskonnale kümnepunktilist kaotust.

Eesti paremad olid Mailis Pokk 19, Johanna Eliise Teder 15 ja Anna Gret Asi 12 punktiga. Hollandi vägesid vedas 23 punkti, 12 lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga Emese Hof.

Eesti jätkab nüüd neljaliikmelises alagrupis null võidu ja nelja kaotusega. Järgmisena mängitakse 14. märtsil võõrsil Sloveenia ja kolm päeva hiljem kodus Lätiga.

Enne mängu

Eesti naiskond alustas valiksarja mullu novembris, kuid pidi tunnistama Hollandi, Sloveenia ja Läti paremust. Nüüd on uus võimalus ja mängujuht Anna Gret Asi ütles ERR-ile, et loodab koondiselt näha tarka, võistluslikku ja hingestatud mängu.

"Võidujutust oleme kahjuks natukene kaugel selles grupis, aga see, mida me siin kodus Sloveenia vastu näitasime, et sellist mängu võiksime nüüd kõik kolm tükki teha selles aknas," sõnas mängujuht.

Eesti naiskond on nädala algusest koos treeninud ning koosseisu moodustavad Euroopa liigades mängivad naised ja kodus harjutavad noored. USA-s õppivatest mängijatest lendas koondisele appi Keandra Koorits. "Tuumik on ikkagi sama, meie poolt on liitunud mõned noormängijad ja üks mängija on lendamas siia poole, et praegu on Gröönimaa kohal ja kui sealt edasi pääseb, siis on meil siin õhtuks trennis," ütles peatreener Toomas Annuk esmaspäeval ERR-ile.

Peatreener loodab, et võõrsil mängitakse võitluslikult, et vahe tugevate vastastega oleks novembri mängudega võrreldes väiksem. "Punkt punktilt ikkagi lähemale jõuda, see on esmane eesmärk. Sellist positiivset energiat, võitluslikkust hoida ja numbriliselt loomulikult, nagu ütlesin, et lähemale saada vastastele."

Nii Läti, Holland kui ka Sloveenia kogusid esimese kolme mänguga kaks võitu ja kolm kaotust. Alagrupi kaks parimat liiguvad edasi teise ringi, lisaks saavad edasi seitsme alagrupi kolm parimat kolmanda koha saajat.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

korvpalliuudised

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust Uuendatud

11.03

Võit jättis Pärnu Transcomile teoreetilise šansi

11.03

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

11.03

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

10.03

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

10.03

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

09.03

Eesti korvpallinaised valmistuvad koondisemängudeks

09.03

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

09.03

Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

09.03

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

videod

sport.err.ee uudised

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust Uuendatud

11.03

ETV spordisaade, 11. märts

11.03

Võit jättis Pärnu Transcomile teoreetilise šansi

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

11.03

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas Uuendatud

11.03

Kolmeväravalise edu maha mänginud Narva Trans jõudis nelja hulka

11.03

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

11.03

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

11.03

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

11.03

Markus Varjuni ülikool tuli USA võistlustel viiendaks

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile Uuendatud

loetumad

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust Uuendatud

11.03

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

11.03

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile Uuendatud

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo