Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

Kõigepealt oli kavas 11,5-kilomeetrine individuaalne temposõit (Lido di Camaiore - Lido di Camaiore), kus parimat minekut näitas kohalik rattur Flippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Ta kulutas distantsi läbimiseks 12 minutit ja jaheksa sekundit ehk saavutas keskmiseks kiiruselt 56,868 km/h). 22 sekundiga kaotas võistkonnakaaslane Thymen Arensman. 26 sekundi kaugusele jäid Max Walscheid (Lidl - Trek) ja Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers).

Tänavuse velotuuri ehk üheks suuremaks favoriidiks peetakse mehhiklast Isaac Del Torot (UAE Team Emirates - XRG), kes oli avaetapil kümnes, kaotades võitjale 36 sekundiga.

Mihkels läbis trassi võrdluses Gannaga kaks minutit ja kolm sekundit aeglasemalt, mis andis 167 ratturi konkurentsis 156. koha.

Türreeni-Aadria velotuuri kestab pühapäevani. Kokku on kavas seitse etappi, millest ehk kõige otsustavam on eelviimane, kus tuleb ette võtta ka üks kõrgeima kategooria tõus.