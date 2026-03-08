X!

Janika Lõiv teenis Hispaanias teise koha

Jalgrattasport
Janika Lõiv
Janika Lõiv Autor/allikas: Egopromotion
Jalgrattasport

Pühapäeval Hispaanias peetud rahvusvahelisel olümpiakrossivõistlusel GP Internacional Gandeleda-Gredos pälvis valitsev Eesti meister Janika Lõiv 2. koha.

Võistluse võitis Hispaania meister Estibaliz Sagardoy Zunzarren ajaga 1:26.52. Lõiv jäi temast vaid 29 sekundi kaugusele. Kolmanda koha pälvis Cynthia Guadalupe Martin Gonzalez (+1.24).  Teise eestlannana stardis olnud Maribel Rannala sai 16. koha (+15.23), vahendab ejl.ee.

"Stardis olin üsna konservatiivne, teades, et võistlusvõimekusele pole ma hetkel suurt tähelepanu pööranud. Otsustasin pigem rahulikumalt alustada," rääkis Lõiv võistluse järel. "Muidugi maksis see kätte, sest kaks konkurenti üritasid mind kogu aeg blokeerida ja nii sai liider üsna kiirelt vahe sisse."

"Rada oli ka üsna kitsas ja pori tõttu pidi paaris kohas jooksma," jätkas Lõiv. "Proovisin fookust hoida positiivsetel nüanssidel ehk mu jooksuvorm on teistest parem! Kui nüüd rattavorm ka järgi tuleb, on super! Sõitsin pikalt teisel-kolmandal positsioonil, kuni sain Mehhiko tüdruku maha raputatud. Viimaseks ringiks olin liidrist vaid kümme sekundit maas, aga endal sai ka lõpuks jõud otsa."

Meesjuunioride konkurentsis võistelnud Herlen Kajo katkestas võistluse, Matthias Mõttus sai eliitmeeste klassis 39. koha. Võidu pälvis David Domingo Campos Motos (1:22.03).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

